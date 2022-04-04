Фонд Развития Украинской Музыки призвал отказаться от российских фильмов и музыки

Больше нет никакой "русской культуры" / Фото: Facebook Фонда Развития Украинской Музыки

Напомним, недавно мы сообщали о том, что Минкульт готовит санкции 47 звездам, поддерживающим войну Путина в Украине. Теперь же появилась информация от Фонда Развития Украинской Музыки, который призывает отказаться от российских фильмов и музыки.

В Facebook Фонда Развития Украинской Музыки появилось следующее сообщение:

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Фото: Facebook – Фонд Розвитку Української Музики

Друзья, мы, работники и партнеры Фонда Развития Украинской Музыки, как и все украинцы, находимся в глубоком шоке от увиденного и пережитого за 40 дней войны. Окончательным доказательством, которое разрушает все мифы о "великой русской культуре" и "русских духовных скрепах", являются расстрелы мирных граждан в Буче, Ирпене, Гостомеле и еще десятках населенных пунктов нашей страны. Мародерство, насилие, военные преступления, вандализм, осквернение, грабеж и садизм – с сегодняшнего дня это синонимы к слову "русский" и к понятию "русская культура".

Влияние российского контента – разрушительно, ведь он является частью пропаганды и несет "отравленные ценности и садистские месседжи".

Мы уже убедились окончательно, что российские фильмы и музыка несут ядовитые программы поведения, отравленные ценности и садистские месседжи. Иначе нельзя объяснить поведение извергов-оккупантов, выросших под влиянием этой культуры и устроивших зверские расстрелы мирных граждан и мародерство в наших городах.

Они призывают СМИ навсегда прекратить трансляцию российских сериалов и фильмов, радиостанции и музыкальные телеканалы – изъять из своего эфира музыку российского происхождения, а блогеров - не использовать российскую музыку в своих социальных сетях.

Фонд также обращается к ВР, чтобы закрепить изменения на уровне закона:

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Обращаемся к депутатам Верховной Рады с призывом создать закон о квотировании украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов на уровне – не менее 50% эфирного времени. Просим инициативные группы, работавшие над законом о квотах 2016 года, усовершенствовать этот закон, провести работу над ошибками, которые привели к возможности манипуляций некоторыми радиостанциями и как следствие – саботажу закона о квотах (закон №3822-д "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании")

Документ подписали:

Президент Фонда Развития Украинской Музыки – Олег Ходачук

Глава Фонда Развития Украинской Музыки – Роман Муха

Лидер группы "Без обмежень" – Сергей Танчинец

Продюсер и телеведущий – Игорь Кондратюк

Музыкальный эксперт – Игорь Панасов

Программный директор Країна ФМ – Роман Давыдов

Член Президиума Фонда Развития Украинской Музыки – Сергей Евтушенко

Лидер группы "СКАЙ" – Олег Собчук

Фото документа – Facebook Фонд Развития Украинской Музыки

Полный текст обращения Фонда Развития Украинской Музыки можно прочитать по ссылке.

Эта инициатива была создана с единственной целью: больше никогда не допустить возможного насилия, убийств и мародерства со стороны взбешенного "русского мира".

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