Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Предсказание Кинга

Уиллис болен

Злата обручена?

Нетребко очнулась

Энистон + Питт

НеАнгелы помирились
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Зомбирование и взращивание комплекса неполноценности: как РФ десятилетиями показывала Украину в кино

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 апреля, 13:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие годы в российском кино Украину показывали в непригодном свете, специально принижая наши достоинства и культуру. Это то, из-за чего российский контент больше никогда не должен появляться на нашем ТВ и в кинотеатрах
Автор видео показал, как на самом деле формировалась ненависть ко всему украинскому
Автор видео показал, как на самом деле формировалась ненависть ко всему украинскому / Фото: открытые источники

Украина переживает российское вторжение, событие, которое разделило жизнь каждого украинца на до и после. Не стоит думать, что идея ненависти к украинцам – дело последних лет. На самом деле Россия годами возводила ненависть в украинцам на высокий уровень, делая это систематически и нативно зомбируя людей. Об этом рассказывает на примере кино Виталий Гордиенко на YouTube-канале "Загін кіноманів".

Автор детально разобрал, как Украину и наш народ десятилетиями изображали в российском кино. Были проанализированы такие известные фильмы: "Брат" і "Брат 2", "9 рота", "Если завтра в поход", 72 метра, "12", "Адмирал", "Тарас Бульба", "Кандагар", "Мы из будущего 2", "Белая гвардия", "Поддубный", "Матч". Все они вышли до 2014 года.

Реклама

В видео Виталий Гордиенко доказывает, как россияне в кино дегуманизировали украинцев, направляли ненависть своего народа на нас, а также прививали украинцам комплекс неполноценности, ведь эти фильмы показывались на украинских телеканалах и в кинотеатрах.

В фильмах прошлых лет очень много наративов и отсылок, которые сейчас очень актуальны. Чего только стоит следующая цитата з фильма "Брат-2".

кадр из фильма "Брат-2"

В целом фильм разжигает ненависть к нашему народу. Всем в фильме мешает, оказывается, украинская мафия.

Реклама
кадр из фильма "Брат-2"

Не забыли и "бендеровцах".

кадр из фильма "Брат-2"

Фильм "9 рота" – это воплощение российской пропагандистской машины, которая говорила о "силе и мощи русской армии" (но сейчас над убогостью недосолдат, которых как пушечное мясо отправляют в Украину, смеются в Украине и во всем мире). Насмотревшись пропаганды из таких фильмов про войну, сейчас рашисты и идут в Украину убивать.

Также в этом фильме Федора Бондарчука был эпизод, где, как обычно, нелепо изобразили украинца, обозвав также "хо*лом".

Реклама
кадр из фильма "9 рота"

Фильм "Тарас Бульба" - отдельная боль, ведь исконно украинскую историю о казаках снимали россияне, которые сами казаков уничтожили, еще и заставили казаков говорить на русском.

кадр из фильма "Тарас Бульба"

А великий украинский актер Богдан Ступка озвучивает с первых минут оду "русской душе". заставили (очевидно, из-за контракта).

кадр из фильма "Тарас Бульба"

И да, чтобы сделать обзор, автор пересмотрел эти фильмы полностью. Дисклеймер заслуживает отдельного внимания.

скриншот из видео

Разбор фильмов, которые большинство из нас когда-то видели, стоит посмотреть каждому. Не пропустите по ссылке.

Как говорит автор, хороших русских нет, лучше ищите авторитетов в Украине.

Также читайте эксклюзивное интервью о нынешних реалиях с Игорем Кондратюком.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять