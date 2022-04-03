Зомбирование и взращивание комплекса неполноценности: как РФ десятилетиями показывала Украину в кино

Многие годы в российском кино Украину показывали в непригодном свете, специально принижая наши достоинства и культуру. Это то, из-за чего российский контент больше никогда не должен появляться на нашем ТВ и в кинотеатрах

Автор видео показал, как на самом деле формировалась ненависть ко всему украинскому / Фото: открытые источники

Украина переживает российское вторжение, событие, которое разделило жизнь каждого украинца на до и после. Не стоит думать, что идея ненависти к украинцам – дело последних лет. На самом деле Россия годами возводила ненависть в украинцам на высокий уровень, делая это систематически и нативно зомбируя людей. Об этом рассказывает на примере кино Виталий Гордиенко на YouTube-канале "Загін кіноманів".

Автор детально разобрал, как Украину и наш народ десятилетиями изображали в российском кино. Были проанализированы такие известные фильмы: "Брат" і "Брат 2", "9 рота", "Если завтра в поход", 72 метра, "12", "Адмирал", "Тарас Бульба", "Кандагар", "Мы из будущего 2", "Белая гвардия", "Поддубный", "Матч". Все они вышли до 2014 года.

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В видео Виталий Гордиенко доказывает, как россияне в кино дегуманизировали украинцев, направляли ненависть своего народа на нас, а также прививали украинцам комплекс неполноценности, ведь эти фильмы показывались на украинских телеканалах и в кинотеатрах.

В фильмах прошлых лет очень много наративов и отсылок, которые сейчас очень актуальны. Чего только стоит следующая цитата з фильма "Брат-2".

кадр из фильма "Брат-2"

В целом фильм разжигает ненависть к нашему народу. Всем в фильме мешает, оказывается, украинская мафия.

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кадр из фильма "Брат-2"

Не забыли и "бендеровцах".

кадр из фильма "Брат-2"

Фильм "9 рота" – это воплощение российской пропагандистской машины, которая говорила о "силе и мощи русской армии" (но сейчас над убогостью недосолдат, которых как пушечное мясо отправляют в Украину, смеются в Украине и во всем мире). Насмотревшись пропаганды из таких фильмов про войну, сейчас рашисты и идут в Украину убивать.

Также в этом фильме Федора Бондарчука был эпизод, где, как обычно, нелепо изобразили украинца, обозвав также "хо*лом".

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кадр из фильма "9 рота"

Фильм "Тарас Бульба" - отдельная боль, ведь исконно украинскую историю о казаках снимали россияне, которые сами казаков уничтожили, еще и заставили казаков говорить на русском.

кадр из фильма "Тарас Бульба"

А великий украинский актер Богдан Ступка озвучивает с первых минут оду "русской душе". заставили (очевидно, из-за контракта).

кадр из фильма "Тарас Бульба"

И да, чтобы сделать обзор, автор пересмотрел эти фильмы полностью. Дисклеймер заслуживает отдельного внимания.

скриншот из видео

Разбор фильмов, которые большинство из нас когда-то видели, стоит посмотреть каждому. Не пропустите по ссылке.

Как говорит автор, хороших русских нет, лучше ищите авторитетов в Украине.

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