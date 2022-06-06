Фронтмен Imagine Dragons на концерте поднял флаг Украины, который передала харьковчанка (видео)

Imagine Dragons поддерживают Украину в развязанной РФ войне

Всемирно известные артисты продолжают во время своих выступлений поднимать сине-желтый флаг на площадях и стадионах. Таким образом, селебретис выражают поддержку Украине. Недавно такой знак делали солистка Florence+The Machine и Билли Айлиш .

На днях солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс также поддержал эту инициативу, давая концерт в Праге.

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Во время исполнения одной из песен музыкант взял флаг Украины из рук харьковчанки и поднял его на сцене. Соответствующее видео появилось в местном Telegram-канале "Труха" .

Сообщается, что сине-желтый флаг Дэну Рейнольдсу передала жительница разрушенной оккупантами Северной Салтовки в Харькове.

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В Instagram пользователи также опубликовали видео и фото из выступления группы в Праге:

Imagine Dragons и Украина

Группа несколько раз выступала в Украине и каждый раз музыканты на сцене поднимали наш флаг.

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Imagine Dragons / Фото: instagram.com/imaginedragons

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Imagine Dragons поддержали украинский народ, отменив свои концерты в стране-агрессоре.

Также коллектив принял участие на международном благотворительном телемарафоне Save Ukraine.

Мы любим вас, мы думаем о вас. Некоторые из наших любимых выступлений за всю карьеру были именно в Украине. Мы на вашей стороне, мы вас поддерживаем и надеемся, что приедем в Украину много раз, чтобы выступить перед украинцами лично – говорили тогда участники Imagine Dragons.

Напомним, ранее также Пол Маккартни поднимал флаг Украины на своем концерте.