Билли Айлиш спела на своем концерте с украинским флагом. Его передала Jerry Heil (фото, видео)

Айлиш исполнила песню "Happier Than Ever"

Билли Айлиш спела "Happier Than Ever" с украинским флагом от Jerry Heil/Фото: REUTERS/Andrew Kelly, Instagram/thejerryheil. Коллаж: "Сегодня"

Американская певица Билли Айлишвыступила на своем концерте с украинским флагом. Ей его передала украинская исполнительница Jerry Heil (Яна Шемаева).

Видео на своей странице в Instagram опубликовала Jerry Heil.

"Мне удалось дать флаг Билли Айлиш. Друзья, большое спасибо за то, что поддерживаете Украину и позволяете миру услышать и увидеть нас снова", — написала Jerry Heil.

На флаге украинская певица написала "Спасибо за твою силу". По ее словам, у нее была миссия – передать флаг Билли Айлиш. Со второй фан-зоны концертного зала певица перебралась в первую и подошла почти под сцену. Там она передала украинский флаг мужчине, который передал его на сцену.

"Конечно, никто не горел желанием уступать место. Мне пришлось говорить, что я с миссией и должна передать ей флаг. И так каждому человеку, который стоял передо мной на пути к сцене", – отметила Jerry Heil.

Певица отметила, что народ был лоялен к ней. После того, как билли взяла флаг, она спела песню "Happier Than Ever".

Билли поддерживает Украину

Обладательница "Оскара" и "Грэмми" посвятила украинцам песнюYour Power в рамках благотворительного марафона "Stand Up For Ukraine". В YouTube обратилась к мировым лидерам и призвала их помогать Украине.

"Мы исполним Your Power как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрят это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину", – обратилась звезда к миру.

