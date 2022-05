Пол Маккартни с нами! Музыкант поднял флаг Украины на своем концерте

Всемирно известные рок-звезды продолжают выступать против войны в Украине. Недавно Оззи Озборн предложил свой дом для беженцев, а участник легендарного коллектива The Beatles публично продемонстрировал свою поддержку украинцам.

Во время своего концерта в городе Спокан, Вашингтон, который прошел 28 апреля, Пол Маккартни поднял над головой украинский флаг. Об это сообщает издание Independent.

@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine . pic.twitter.com/udFz4NTYJA

Кроме того, многочисленные поклонники музыканта поделились видео и фото с концерта в социальных сетях.

Sir Paul McCartney and the #Beatles support the people of @Ukraine ! Great show tonight!! pic.twitter.com/xrS0m6Zjij

Пол Маккартни еще в первые дни войны выразил свою позицию относительно войны в Украине. Музыкант от лица коллектива The Beatles высказался в поддержку украинцев.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX