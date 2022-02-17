Go_A о скандальном Нацотборе: "Украину вообще могут дисквалифицировать"

Екатерина Павленко рассказала о скандале на Нацотборе и чем это может обернуться для Украины / Фото: Instagram

Вчера победительница Нацотбора Alina Pash сама отказалась представлять Украину на "Евровидении-2022" и все из-за скандала и хейта, связанного с ее поездкой в Крым и поддельной справки о пересечении границы. Что же будет дальше и будет ли кто-то вообще представлять Украину на песенном конкурсе станет известно уже 18 февраля.

Между тем, фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко в эксклюзивном комментарии "Сегодня" заявила, что не хотелось бы, чтобы из-за этого скандала Украина снова не принимала участия на "Евровидении", как и в 2019 году. По словам артистки, украинцев ждут на конкурсе.

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Украину там очень сильно ждут. После нашего выступления мы до сих пор получаем сообщения от еврофанов и Украина для них открылась совсем с другой стороны. Так что хотелось бы продолжать эту историю успешно, – поделилась с нами Катя.

Екатерина Павленко из Go_A рассказала о своей болезни / Фото: instagram.com/monokatee

Также Павленко отметила, что о незаконном пересечении границы с Крымом Alina Pash было известно еще до Нацдобра и организаторы кастинга должны были учесть это сразу.

Очень странно, что на это закрыли глаза. Ведь было ясно, что общество будет очень неоднозначно реагировать на эту ситуацию. Неужели они (организаторы, – Ред.) думали, что никто ничего не заподозрит и что украинцы забыли об этой истории?!, – отметила артистка.

Солистка группы Go_A добавила, что сейчас сложилась неоднозначная ситуация и заменять участника на кого-то другого будет не совсем кстати.

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Есть большая вероятность, что могут признать, что в Украине слишком политизированный отбор состоялся и вообще дисквалифицировать нас в этом году. Мне кажется, нужно снова сделать выводы, как после 2019 года и тщательнее относиться к отбору, и если "Суспильне" уже поставило определенные правила, которым должен соответствовать участник, то нужно их качественно проверять.

По мнению Кати, скандалы на Нацотборах в Украине – это постоянная тема, ведь наш народ очень серьезно относится к "Евровидению". По словам певицы, с одной стороны это классно, потому что это такая всеукраинская поддержка, а с другой – иногда украинцы очень остро реагируют на конкурсантов, которые им не нравятся.

Если европейцы к этому относятся больше как к развлечениям, то для украинцев это прям как отправить кого-то на Олимпиаду. Нам важно, чтобы обязательно было призовое место. Также украинцам очень важно, кто будет представлять их, ведь они воспринимают это не как просто выступление артиста на конкурсе, а как человека, который за всех покажет "что такое Украина", – объяснила Павленко.

Солистка Go_A Екатерина Павленко / Фото: instagram.com/monokatee

Певица считает, что в этом году в Украины мог бы быть большой шанс на победу, ведь Европа сейчас очень сильно поддерживает нашу страну в связи с политической ситуацией. Однако Катя признается, что очень сложно сказать, кого мы могли отправить от Украины вместо Alina Pash и вообще будет ли такая замена справедливой.

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Если мы сейчас отправим вместо Алины Паш другого артиста, то мне кажется, его тоже может постигнуть волна хейта со стороны людей, которые болели за то, чтобы поехала Алина Паш. И не понятно, согласится ли кто-нибудь брать на себя этот удар, – говорит артистка.

Катя напомнила, что в 2019 году у нас уже была такая ситуация с MARUV, и тогда предлагали другим артистам поехать вместо нее, но они отказались.

Вообще, Нацотбор проводится для того, чтобы выбрать достойного представителя. И мне кажется заменять участника неуместно. Это и так неприятная история, потому что в Европе уже объявили, что будет Алина Паш и фанаты начали выстраивать свои прогнозы. А теперь мы их ставим перед фактом, что у нас будет другой участник, – добавила Павленко.

Ранее мы писали, кто может поехать на Евровидение от Украины вместо Alina Pash. Смотрите в материале, варианты развития событий