Кто может поехать на Евровидение от Украины вместо Alina Pash: варианты развития событий

После скандального Нацотбора и разбирательств с Алиной Паш участие Украины в Евровидении-2022 под вопросом. На данный момент существует несколько сценариев развития событий

Победительница национального отбора Алина Паш заявила, что отказывается от участия в Евровидении от Украины. Причиной тому стали поддельные документы, которые команда певицы предоставила оргкомитету конкурса.

Теперь перед представителями конкурса стоит вопрос – кто же займет место Паш и сможет поехать на вокальное состязание в Италии?

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Сценарий №1 – поедет Kalush Orchestra

Так как группа Kalush Orchestra заняла второе место в общем рейтинге на Нацотборе, именно они могут поехать на конкурс в Турин.

Может быть, что Украину будет представлять Kalush Orchestra? Да, если оргкомитет примет такое решение. Если первое место было с мошенничеством и его дисквалифицируют, соответственно, и победителем становится другой, – заявил глава правления НОТУ Николай Чернотицкий.

Напомним, что коллектив получил наивысший был от зрителей во время прямого эфира Нацотбора, а вот судьи поставили Kalush 6 баллов.

Kalush Orchestra могут занять место Alina Pash / Фото: kalush.official

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Сценарий №2 – поедет кто-то из финалистов

Не исключено, что после скандала с фальсификацией голосов, в которой "Суспільне" обвинили участники группы Kalush, коллектив тоже не поедет на Евровидение.

Таким образом возможность представлять Украину на европейском вокальном конкурсе выпадет кому-то из других финалистов конкурса.

В случае прекращения "Суспільним" участия в Отборе участника, который определен /объявлен победителем Отбора, "Суспільне" имеет право принять решение об определении представителя от Украины на Конкурсе из других финалистов, – гласит пункт 3.4 правил проведения Нацотбора.

Таким образом, вместо Kalush и Алины Паш поехать в Турин могут и другие финалисты. Однако кто из них согласится на участие, пока неизвестно. Например, Wellboy заявил, что решил оставить Нацотбор и все, что связано с вокальным конкурсом позади и дальше строить свою карьеру.

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Представить Украину в Турине сможет один из финалистов Нацотбора / Фото: Суспільне

Сценарий №3 – Украина откажется от участия в Евровидении

К сожалению, у Украины уже был печальный опыт в 2019 году, когда никто из украинской делегации не представлял страну на европейской сцене.

Тогда скандальный отказ MARUV от участия вызвал большой резонанс. Занять место исполнительницы отказались все остальные финалисты и Украина осталась без представителям на Евровидении.

Многие опасаются, что такой сценарий может повториться и в этом году и украинские вокалисты потеряют еще один шанс на получение заветной статуэтки.

Украина может не поехать на Евровидение-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Национальный отбор 2021 можно назвать самым скандальным в истории отборов в Украине. Ранее мы собрали все громкие курьезы вокального конкурса в одну подборку.