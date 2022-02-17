Фронтвумен GO-A про скандальний Нацвідбір: "Україну взагалі можуть дискваліфікувати"

Катерина Павленко розповіла про скандал на цьогорічному Нацвідборі і чим це може обернутись для України / Фото: Instagram

Вчора переможниця Нацвідбору Alina Pash сама відмовилась представляти Україну на "Євробаченні-2022" і все через скандал та хейт, пов’язаний з її поїздкою до Криму та підробленою довідкою про перетин кордон. Що ж буде далі і чи буде хтось взагалі представляти Україну на пісенному конкурсі стане відомо вже 18 лютого.

Тим часом фронтвумен гурту GO-A Катерина Павленко у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" заявила, що не хотілось би, щоб через цей скандал Україна знову не брала участі на "Євробаченні", як і у 2019 році. За словами артистки, українців чекають на конкурсі.

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Україну там дуже сильно чекають. Після нашого тогорічного виступу ми досі отримуємо повідомлення від єврофанів і Україна для них відкрилась зовсім з іншого боку. Тож хотілось би продовжувати цю історію успішно, – поділилась з нами Катя.

Катерина Павленко з Go_A розповіла про свою хворобу / Фото: instagram.com/monokatee

Також Павленко зазначила, що про незаконний перетин кордону з Кримом Аліни Паш будо відомо ще до Нацвідобру і тому організатори кастингу повинні були врахувати це одразу.

Дуже дивно, що на це закрили очі. Адже було зрозуміло, що суспільство буде дуже неоднозначно реагувати на цю ситуацію. Невже вони (організатори, – Ред.) думали що ніхто нічого не запідозрить і що українці забули про цю історію?!, – зазначила артистка.

Солістка гурту GO-A додала, що зараз склалась неоднозначна ситуація і заміняти учасника на когось іншого буде незовсім доречним.

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Є велика ймовірність що можуть визнати, що в Україні занадто політизований відбір відбувся і взагалі дискваліфікувати нас цього року. Мені здається треба знову зробити висновки, як після 2019 року і ретельніше ставитись до відбору, і якщо "Суспільне" вже поставило певні правила, яким має відповідати учасник, то треба їх якісно перевіряти.

На думку Катерини, скандали на Нацвідборах в Україні – це постійна тема, адже наш народ дуже серйозно ставиться до "Євробачення". За словами співачки, з одного боку це класно, бо це така всеукраїнська підтримка, а з іншого – іноді українці дуже гостро реагують на конкурсантів, які їм не подобаються.

Якщо європейці до цього ставляться більше як до розваг, то для українців, це прям як відправити десь когось на Олімпіаду. Нам важливо, щоб було обов’язково призове місце. Також українцям дуже важливо, хто буде представляти їх, адже вони сприймають це не як просто виступ артиста на конкурсі, а як людину яка за всіх покаже "що таке Україна", – пояснила нам Павленко.

Солістка Go_A Катерина Павленко / Фото: instagram.com/monokatee

Співачка вважає, що цього року в України міг би бути великий шанс на перемогу, адже Європа зараз дуже сильно підтримує нашу країну у зв’язку з політичною ситуацією. Проте Катя зізнається, що дуже складно сказати, кого ми маємо відправити від України замість Аліни Паш і чи взагалі так заміна буде справедливою.

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Якщо ми зараз відправимо замість Аліни Паш іншого артиста, то мені здається його теж може спіткати хвиля хейту зі сторони людей, які вболівали за те, щоб поїхала Аліна Паш. І не зрозуміло, чи погодиться хтось брати на себе цей удар, – каже артистка.

Катя нагадала, що у 2019 році у нас вже була така ситуація з MARUV і тоді пропонували іншим артистам поїхати замість неї, але вони відмовились.

Взагалі Нацвідбір проводиться для того, щоб обрати гідного представника. І мені здається замінювати учасника недоречно. Це і так неприємна історія, бо в Європі вже оголосили, що буде Аліна Паш і фанати почали вибудовувати вже свої прогнози. А тепер ми їх ставимо перед фактом, що в нас інший учасник, – додала Павленко.

Раніше ми писали, хто може поїхати на "Євробачення" від України замість Alina Pash. Дивіться у матеріалі, варіанти розвитку подій.