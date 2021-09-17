Фронтвумен KAZKA впервые рассказала о новых отношениях: Он не из шоу-бизнеса

Александра Зарицкая рассказала о личной жизни / Фото: instagram.com/kazka.band

После откровенного признания, которое обсуждала вся страна несколько дней, фронтвумен KAZKA Александра Зарицкая впервые рассказала о новом романе.

Сейчас певица вновь влюблена. О новом избраннике Зарицкая пока не готова говорить с прессой, лишь поделилась, что с шоу-бизнесом он не связан.

Я сейчас встречаюсь с парнем. Он не из шоу-бизнеса. У меня такое мечтательно-влюбленное настроение. Поэтому, кто знает, что будет, – поделилась артистка в программе "Зірковий шлях".

Александра Зарицкая призналась, что она – квир / Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, ранее Александра Зарицкая встречалась с иностранцем. Но отношения не сложились, потому что для фронтвумен KAZKA работала была на первом месте.

Когда мы познакомились, он не знал, кто я. Это произошло на музыкальном фестивале. Очень классно мы провели время, а затем ввели встречи не в Украине, – рассказывала певица в одном интервью об этих отношения.

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