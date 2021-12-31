Галкин опубликовал новогоднее видео с Пугачевой 1995 года: как выглядела Примадонна

Максим Галкин опубликовал архивное видео с Аллой Пугачевой / Фото: YouTube, instagram.com/maxgalkinru

Пока кто-то подводит итоги, Максим Галкин делится в соцсети раритетным контентом. В своем Instagram-профиле артист опубликовал видео с 46-летней Аллой Пугачевой, которую ранее не узнали в Сети.

В двухминутном ролике артистка поздравляет своих поклонников с наступающим 1995-м годом в эфире российского телеканала.

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Алла Борисовна в речи подчеркнула, что "год был непростой", что "неизвестно, какие проблемы несет новый", а также посоветовала все плохое оставить в прошлом. Что ж, на самом деле, слова певицы идеально подходят и для уходящего 2021-го.

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В кадре Алла Пугачева предстала со своей знаменитой пышной прической и во всем черном. "Новогоднее поздравление с 1995 годом от Аллы. 27 лет прошло, а до сих пор актуально", – подписал видео Максим Галкин.

"Действительно, очень актуально. Спасибо за такое чудесное поздравление "

"Мудрая женщина! Бесподобная!"

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Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

"Прям можно публиковать вообще каждый год... не подписывая дату"

"Мудрая женщина, золотые слова, все в точку и сейчас"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Ранее мы объяснили, почему Алла Пугачева неожиданно слетела с музыкального олимпа.