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Алла Пугачева неожиданно слетела с музыкального олимпа, и дело не в возрасте

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
29 декабря, 08:10
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Примечательно, что Примадонна не очень поддерживает коллаборации с молодыми артистами. Это, в свою очередь, плохо влияет на популярность артистки
Музыкальный эксперт объяснил, почему Алла Пугачева теряет популярность.
Музыкальный эксперт объяснил, почему Алла Пугачева теряет популярность. / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева, которая раньше пришла на праздник к подруге в кожаном мини, сейчас больше не так популярна, как несколько лет назад. Хотя и за билет на ее концерт придется отдать немало денег, но в рейтинге российских артистов она занимает третье место.

Российский музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что падение популярности Аллы Борисовной – неизбежно. И на сегодняшний день артистка больше не может конкурировать с представителями молодого поколения, сообщает сайт "Дни.ру".

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Алла Борисовна постепенно теряет свою популярность и переходит уже из разряда звезд в разряд легенды, – объяснил эксперт.

Алла Пугачева в черном мини
Алла Пугачева в черном мини / Фото: instagram.com/maxgalkinru

По мнению музыкального критика, Примадонна стала менее известной из-за того, что мало активна в соцсетях. Также звезда редко сотрудничает с молодежью, да и сольных выступлений у нее тоже немного.

Более того, сегодня популярность завоевывают другие новые исполнители, которые не боятся делать коллаборации с артистами из разных сфер, в тому числе блогерами.

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Алла Пугачева в 1976 году
Алла Пугачева в 1976 году / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Аллу Борисовну до сих пор любят ее фанаты, но все же она меньше представлена в информационном поле, так как сейчас новое поколение ориентировано на современные подходы через социальные сети и Интернет. У Аллы Борисовны в этом плане гораздо меньше интересных коллабораций с молодежью. У нее практически идет работа по инерции со старым поколением , – говорит эксперт.

При этом Рудченко отмечает, что у Примадонны до сих пор есть немало фанов. Люди старшего возраста уважают артистку и знают ее песни наизусть. Также Пугачева все еще остается очень важной персоной в шоу-бизе.

Напомним, ранее Максим Галкин заявлял, что Алла Пугачева гораздо строже относится к их детям. Также выяснилось, что преимущественно воспитанием и обучением малышей занимается Примадонна.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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