Галкин, Шепелев, Крапивина о вторжении России в Украину: Мы обязаны остановить этот кошмар

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Ночью в Украине начали фиксировать взрывы после громкого заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в нашей стране. Российские звезды начали реагировать на обстрелы украинских городов Россией.

Максим Галкин в Instagram сказал, что сейчас на связи с близкими и друзьями из Украины.

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Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!

Скриншот: Instagram

Бывший муж Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев извинился перед украинцами, но добавил, что такое простить невозможно.

Скриншот: Instagram

Мне особенно страшно от того, что я сейчас отвез ребенка в школу, а мои друзья в Киеве и других городах Украины ведут детей в бомбоубежище. Это не укладывается в голове.

Скриншот: Instagram

Нателла Крапивина рассказала, что сейчас вся ее семья в Киеве.

Каждую секунду на связи с родными. сердце обливается кровью. Мой девятилетний племянник плачет в трубку и говорит, что ему страшно.

Как же так..

Мы не должны воевать друг с другом!

Мы обязаны остановить этот кошмар!

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Валерий Меладзе записал видеообращение. Певец считает, что история потом все расставит по своим местам. Меладзе добавил, военные действия должны прекратиться и призвал власть сесть за стол переговоров.

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Люди не должны погибать. Это нужно прекратить

Ранее Ксения Собчак прокомментировала действия Владимира Путина.

Напомним, в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации.