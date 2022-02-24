Галкин, Шепелев, Крапивина о вторжении России в Украину: Мы обязаны остановить этот кошмар

/ Фото: скриншот
Ночью в Украине начали фиксировать взрывы после громкого заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в нашей стране. Российские звезды начали реагировать на обстрелы украинских городов Россией.
Максим Галкин в Instagram сказал, что сейчас на связи с близкими и друзьями из Украины.
Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!
Бывший муж Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев извинился перед украинцами, но добавил, что такое простить невозможно.
Мне особенно страшно от того, что я сейчас отвез ребенка в школу, а мои друзья в Киеве и других городах Украины ведут детей в бомбоубежище. Это не укладывается в голове.
Нателла Крапивина рассказала, что сейчас вся ее семья в Киеве.
Каждую секунду на связи с родными. сердце обливается кровью. Мой девятилетний племянник плачет в трубку и говорит, что ему страшно.
Как же так..
Мы не должны воевать друг с другом!
Мы обязаны остановить этот кошмар!
Валерий Меладзе записал видеообращение. Певец считает, что история потом все расставит по своим местам. Меладзе добавил, военные действия должны прекратиться и призвал власть сесть за стол переговоров.
Люди не должны погибать. Это нужно прекратить
Ранее Ксения Собчак прокомментировала действия Владимира Путина.
Напомним, в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации.