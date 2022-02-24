Галкін, Шепелєв, Крапівіна про вторгнення Росії в Україну: Ми зобов'язані зупинити цей кошмар

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Вночі в Україні почали фіксувати вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна про початок спецоперації у нашій країні. Російські зірки почали реагувати на обстріл українських міст Росією.

Максим Галкін в Instagram сказав, що зараз на зв'язку з близькими та друзями з України.

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Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!

Скриншот: Instagram

Колишній чоловік Жанни Фріске телеведучий Дмитро Шепелєв перепросив в українців, але додав, що таке пробачити неможливо.

Скриншот: Instagram

Мені особливо страшно від того, що я зараз відвіз дитину до школи, а мої друзі в Києві та інших містах України ведуть дітей до бомбосховища. Це не вкладається у голові.

Скриншот: Instagram

Нателла Крапівіна розповіла, що уся її родина у Києві.

Кожну секунду на зв'язку з рідними. Серце обливається кров'ю. Мій дев'ятирічний племінник плаче в трубку і каже, що йому страшно.

Як же так..

Ми не маємо воювати одне з одним!

Ми повинні зупинити цей кошмар!

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Валерій Меладзе записав відеозвернення. Співак вважає, що історія потім все розставить по своїх місцях. Меладзе додав, що військові дії мають припинитися і закликав владу сісти за стіл переговорів.

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Люди не повинні гинути. Це потрібно припинити

Раніше Ксенія Собчак прокоментувала дії Володимира Путіна.

Нагадаємо, в Україні запустили Telegram-бот на випадок надзвичайної ситуації