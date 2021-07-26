Галкин умилил Сеть совместным фото детей Пугачевой и дочери Орбакайте: Сразу три солнышка

Максим Галкин довольно часто публикует фото и видео их с Аллой Пугачевой детей в Instagram. Но на этот раз юморист решил поделиться совместным фото Гарри и Лизы с дочерью Кристины Орбакайте

Максим Галкин поделился новым фото Гарри, Лизы и дочери Кристины Орбакайте - Клавдии / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дочь Кристины Орбакайте, Клавдия Земцова, сейчас гостит у своей бабушки – Аллы Пугачевой. Максим Галкин уже показывал, как дети Аллы Пугачевой, Гарри и Лиза, и внучка певицы веселятся. Теперь же юморист поделился в Instagram совместным фото детей, которые собрались на день рождения общего друга.

Для праздника Клава и Лиза выбрали джинсовые костюмы и легкие шляпки. А сын Аллы Пугачевой отдал предпочтение такой же рубашке, как у папы.

Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения! – подписал снимок Максим Галкин.

Дети Аллы Пугачевой и дочка Кристины Орбакайте вместе проводят лето / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин показал совместной фото детей Аллы Пугачевой и дочери Кристины Орбакайте / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях поклонники засыпали звездных наследников комплиментами.

"Дети прекрасные! Лиза невероятно красивая"

"Сразу три солнышка"

"Очень красивые дети! Пусть будут самыми счастливыми"

"Клава на Кристинку похожа, Лиза на Аллу. Суперские"

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны. Например, многие считают, что дочь Пугачевой будет актрисой – в Сети не раз умилялись ее актерским навыкам.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что ее дочь Клавдия Земцова хочет стать певицей. Сейчас звездная наследница занимается вокалом с преподавателем. Как поет внучка Аллы Пугачевой – смотрите в нашей материале.

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