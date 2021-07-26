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Галкин умилил Сеть совместным фото детей Пугачевой и дочери Орбакайте: Сразу три солнышка

26 июля, 08:36

Элина Пелешенко

Максим Галкин довольно часто публикует фото и видео их с Аллой Пугачевой детей в Instagram. Но на этот раз юморист решил поделиться совместным фото Гарри и Лизы с дочерью Кристины Орбакайте

Максим Галкин поделился новым фото Гарри, Лизы и дочери Кристины Орбакайте - Клавдии / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дочь Кристины Орбакайте, Клавдия Земцова, сейчас гостит у своей бабушки – Аллы Пугачевой. Максим Галкин уже показывал, как дети Аллы Пугачевой, Гарри и Лиза, и внучка певицы веселятся. Теперь же юморист поделился в Instagram совместным фото детей, которые собрались на день рождения общего друга.

Для праздника Клава и Лиза выбрали джинсовые костюмы и легкие шляпки. А сын Аллы Пугачевой отдал предпочтение такой же рубашке, как у папы.

Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения! – подписал снимок Максим Галкин.

Дети Аллы Пугачевой и дочка Кристины Орбакайте вместе проводят лето / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин показал совместной фото детей Аллы Пугачевой и дочери Кристины Орбакайте / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях поклонники засыпали звездных наследников комплиментами.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны. Например, многие считают, что дочь Пугачевой будет актрисой – в Сети не раз умилялись ее актерским навыкам.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что ее дочь Клавдия Земцова хочет стать певицей. Сейчас звездная наследница занимается вокалом с преподавателем. Как поет внучка Аллы Пугачевой – смотрите в нашей материале.

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

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