Где смотреть финал "Евровидения-2022" и как проголосовать за фаворита?

Где смотреть Евровидение-2022 и как голосовать украинцам? / Фото: Getty Images
Завершающий этап "Евровидения-2022" состоится 14 мая в Турине. Букмекеры прогнозируют победу Украины на конкурсе с рекордным отрывом.
Где смотреть Евровидение-2022?
Как сообщает "Суспільне", прямая трансляция начнется в 22:00 на телеканале UA: КУЛЬТУРА.
Для тех, кто не может смотреть эфир на телевидении, будет возможность подключиться к трансляции на онлайн-площадках:
- на официальном Facebok-аккаунте Евровидения;
- на сайте Суспільне Культура;
- на сайте Суспільне Евровидение.
Также на YouTube-канале Євробачення Україна будет идти специальная онлайн-трансляция с ведущим Тимуром Мирошниченко прямиком из комментаторской студии.
Кроме того, следить за финалом будет возможно через приложение Дія (Дія TV) на вашем смартфоне.
Евровидение в Польше
В этом году песенный конкурс "Евровидение" в Польше будет транслироваться на канале TVP-1. Также, как сообщают польские СМИ, можно будет подключиться к просмотру на официальном канале Евровидения в YouTube. Начало трансляции в 21:00.
Евровидение в Германии
Финал конкурса в Германии будут транслировать телеканалы: ARD, ONE, ARD Mediathek, Deutsche Welle. Начало прямого эфира – в 21:00.
Как проголосовать и сколько стоит смс?
Из Украины
Во время прямого эфира появится информация, когда можно отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.
Напомним, что согласно правилам конкурса, голосовать за участников своего государства – нельзя.
Стоимость одного SMS-сообщения – 5,31 грн.
Из других стран
В то же время украинцы могут голосовать за представителей Украины, если находятся в Европе и у них есть европейские номера телефонов.
Об условиях голосования из других европейских стран будет поставлено в известность во время прямых эфиров. Полный список стран и каналов трансляций можно найти по ссылке.
Ранее мы писали, что оркомитет Евровидения-2022 запретил Kalush Orchestra упоминать войну в Украине в номере.