Где смотреть финал "Евровидения-2022" и как проголосовать за фаворита?

Где смотреть Евровидение-2022 и как голосовать украинцам? / Фото: Getty Images

Завершающий этап "Евровидения-2022" состоится 14 мая в Турине. Букмекеры прогнозируют победу Украины на конкурсе с рекордным отрывом.

Где смотреть Евровидение-2022?

Как сообщает "Суспільне", прямая трансляция начнется в 22:00 на телеканале UA: КУЛЬТУРА.

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Для тех, кто не может смотреть эфир на телевидении, будет возможность подключиться к трансляции на онлайн-площадках:

Также на YouTube-канале Євробачення Україна будет идти специальная онлайн-трансляция с ведущим Тимуром Мирошниченко прямиком из комментаторской студии.

Кроме того, следить за финалом будет возможно через приложение Дія (Дія TV) на вашем смартфоне.

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Украину на Евровидении-2022 представляет Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Евровидение в Польше

В этом году песенный конкурс "Евровидение" в Польше будет транслироваться на канале TVP-1. Также, как сообщают польские СМИ, можно будет подключиться к просмотру на официальном канале Евровидения в YouTube. Начало трансляции в 21:00.

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Евровидение в Германии

Финал конкурса в Германии будут транслировать телеканалы: ARD, ONE, ARD Mediathek, Deutsche Welle. Начало прямого эфира – в 21:00.

Как проголосовать и сколько стоит смс?

Из Украины

Во время прямого эфира появится информация, когда можно отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.

Напомним, что согласно правилам конкурса, голосовать за участников своего государства – нельзя.

Стоимость одного SMS-сообщения – 5,31 грн.

Из других стран

В то же время украинцы могут голосовать за представителей Украины, если находятся в Европе и у них есть европейские номера телефонов.

Об условиях голосования из других европейских стран будет поставлено в известность во время прямых эфиров. Полный список стран и каналов трансляций можно найти по ссылке.

Ранее мы писали, что оркомитет Евровидения-2022 запретил Kalush Orchestra упоминать войну в Украине в номере.