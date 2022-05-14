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Оркомитет Евровидения-2022 запретил Kalush Orchestra упоминать войну в Украине в номере

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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14 мая, 17:16
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Директор коллектива Kalush Orchestra рассказал, какие запреты коснулись коллектива на песенном конкурсе "Евровидение-2022"
Kalush Orchestra запретили упоминать войну в Украина на Евровидении-2022
Kalush Orchestra запретили упоминать войну в Украина на Евровидении-2022 / Фото: Getty Images

Уже сегодня Kalush Orchestra выйдут на сцену гранд-финала на конкурсе "Евровидение-2022", где Украина выступит под номером 12. Однако, как оказалось, номер украинского коллектива изначально планировался другим.

В прямом эфире Единого телемарафона директор группы Николай Кучерявый рассказал, что на песенном конкурсе очень много запретов. В основном они касаются политических высказываний на время шоу.

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По словам руководителя, оргкомитет конкурса запретил Kalush Orchestra показывать на сцене патриотическую постановку.

Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили ссылаясь на политизацию нашего номера. "Евровидение" аргументирует это тем, что это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7. Но мы понимаем свою миссию и на каждом интервью, каждому человеку мы говорим, что в Украине война, – рассказал Николай Кучерявый, пишет ТСН.

Также директор группы рассказал, что упоминать войну в Украине попросили и других участников. Так участницы исландского коллектива Systur хотели выйти на сцену с большим флагом, но организаторы выступили против. Однако это не помешало солистке группы появится с сине-желтым рисунком на руке.

Несмотря на запреты организаторов, по словам Кучерявого, Kalush Orchestra в каждом интервью говорит о войне в Украине.

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А пока зрители в предвкушении шоу, сайт "Сегодня" предлагает выбрать своего победителя среди фаворитов финала – голосование.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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