"Где ты? Мы волнуемся": менеджер Саши Спилберг заявила об исчезновении блогерши

Куда исчезла Саша Спилберг / Фото: instagram.com/sashaspilberg

Прошлым вечером в сторис в Instagram-профиле Саши Спилберг появилось следующее сообщение:

Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в direct.

Далее опубликован скриншот диалога с Сашей, где можно увидеть, что она последний раз была в Сети 11 октября. На сообщения Спилберг не отвечает и не читает их.

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Менеджер Саши Спилберг заявила о пропаже блогерши / Фото: instagram.com/sashaspilberg

Тем временем ее парень – Парул Гуджрал – ничего о пропаже Саши Спилберг в соцсети не пишет. К слову, пара вместе уже более года, Парул занимается криптовалютой.

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Обеспокоенные подписчики Саши пишут комментарии под ее постами в соцсети и просят девушку не пугать их. Кто-то предполагает, что Спилберг никуда не исчезла, просто это хайп, чтобы о ней говорили.

Кто такая Саша Спилберг

23-летняя Александра Балковская является одной из первых видеоблогеров России. Снимать видео для YouTube Саша начала в 14 лет и очень быстро набрала свою аудиторию.

Саша Спилберг также занимается карьерой певицы, она записала сольный альбом и несколько синглов. Еще девушка снялась в четырех фильмах, в том числе в провальной картине Максима Свешникова "Взломать блогеров", где также появились ИванГай и Марьяна Ро.