"Де ти? Ми хвилюємося": менеджерка Саші Спілберг заявила про зникнення блогерки

Куди зникла Саша Спілберг / Фото: instagram.com/sashaspilberg

Минулого вечора в сторіс в Instagram-профілі Саші Спілберг з'явилося наступне повідомлення:

Добрий вечір. Це менеджер Саші. Саша не виходить на зв'язок вже третій день. Всім, у кого є будь-яка інформація, напишіть, будь ласка, в direct.

Далі опублікований скріншот діалогу з Сашею, де можна побачити, що вона останній раз була в Мережі 11 жовтня. На повідомлення Спілберг не відповідає і не читає їх.

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Менеджерка Саші Спілберг заявила про зникнення блогерки / Фото: instagram.com/sashaspilberg

Тим часом її хлопець – Парул Гуджрал – нічого про зникнення Саші Спілберг в соцмережі не пише. До речі, пара разом вже більше року, Парул займається криптовалютою.

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Стурбовані підписники Саші пишуть коментарі під її постами в соцмережі і просять дівчину не лякати їх. Хтось припускає, що Спілберг нікуди не зникла, просто це хайп, щоб про неї говорили.

Хто така Саша Спілберг

23-річна Олександра Балківська є однією з перших відеоблогерів Росії. Знімати відео для YouTube Саша почала у 14 років і дуже швидко набрала свою аудиторію.

Саша Спілберг також займається кар'єрою співачки, вона записала сольний альбом і кілька синглів. Ще дівчина знялася в чотирьох фільмах, зокрема в провальній картині Максима Свєшнікова "Зламати блогерів", де також з'явилися ІванГай і Мар'яна Ро.

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