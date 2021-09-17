Звезда TikTok ответил Пономареву на критику ЛГБТ: "И что ты мне сделаешь?"

В недавнем интервью певец Александр Пономарев заявил, что против прайдов и пропаганды представителей ЛГБТ, хотя у самого артиста есть друзья нетрадиционной ориентации

Олександр Пономарев / Олег Машуковский / Фото: YouTube

Тем не менее Пономареву не нравится, что меньшинства устраивают парады. Он считает, что представителям ЛГБТ-комьюнити не нужно выставлять себя на показ общественности.

Если вы хороший человек, вас будут любить любым, – отметил Александр Пономарев в интервью, опубликованном в YouTube-канале DOROTYE.

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Спустя некоторое время украинский блогер Олег Машуковский прокомментировал слова Пономарева. Юноша раскритиковал позицию артиста, заявив, что "это не нормально".

А я против Александра Пономарева. Ну, это не нормально, – сказал звезда TikTok.

Парень считает, что представители ЛГБТ, как и гетеросексуалы, заслуживают спокойной жизни, добавив, что Александр Пономарев – абсолютно не толерантный человек.

Прайд – это это не пропаганда того, что круто быть геем. Это типа посмотрите, мы есть, и не нужно нас ущемлять, – сказал Машуковский.

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Кто такой Олег Машуковский

25-летний блогер, родом из Луганска. Настоящее имя – Олег Машуков. Его родители живут в Израиле, а сам он перебрался в Киев.

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Популярность Олегу принесли соцсети, где он выкладывает контент с мейком, а теперь часто и коллаборации со звездами. На его Instagram сейчас подписаны почти 500 тысяч пользователей.

Олег Машуковский открыто заявил, что он гей.