Звезда TikTok ответил Пономареву на критику ЛГБТ: "И что ты мне сделаешь?"

Тем не менее Пономареву не нравится, что меньшинства устраивают парады. Он считает, что представителям ЛГБТ-комьюнити не нужно выставлять себя на показ общественности.
Если вы хороший человек, вас будут любить любым, – отметил Александр Пономарев в интервью, опубликованном в YouTube-канале DOROTYE.
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Спустя некоторое время украинский блогер Олег Машуковский прокомментировал слова Пономарева. Юноша раскритиковал позицию артиста, заявив, что "это не нормально".
А я против Александра Пономарева. Ну, это не нормально, – сказал звезда TikTok.
Парень считает, что представители ЛГБТ, как и гетеросексуалы, заслуживают спокойной жизни, добавив, что Александр Пономарев – абсолютно не толерантный человек.
Прайд – это это не пропаганда того, что круто быть геем. Это типа посмотрите, мы есть, и не нужно нас ущемлять, – сказал Машуковский.
Кто такой Олег Машуковский
25-летний блогер, родом из Луганска. Настоящее имя – Олег Машуков. Его родители живут в Израиле, а сам он перебрался в Киев.
Популярность Олегу принесли соцсети, где он выкладывает контент с мейком, а теперь часто и коллаборации со звездами. На его Instagram сейчас подписаны почти 500 тысяч пользователей.
Олег Машуковский открыто заявил, что он гей.