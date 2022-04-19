Где учатся дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин пока не собираются возвращаться в Россию / Фото: instagram.com/alla_orfey

По слухам, пара собирается получать гражданство Израиля и некоторое время была занята поиском новой школы для двойняшек. Теперь стало известно, что пока Гарри и Лиза не ходят в школу. Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали для детей онлайн-обучение с репетиторами. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на окружение пары.

Стоит отметить, ранее дети Пугачевой и Галкина учились в частной гимназии в Подмосковье. Стоимость обучения около миллиона гривен в год.

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Двойняшки с юных лет играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки.

/ Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Напомним, по слухам, звездное семейство находится в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды. Пугачева и Галкин арендуют дом, где обосновались с детьми Гарри и Лизой.

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Напомним, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.