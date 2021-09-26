Gena VITER остроумно ответил хейтерам и развенчал мифы о возрасте

Gena VITER ответил на негативные комментарии хейтеров / Фото: instagram.com/genaviter_official

Gena VITER, который дал советы участникам "Співають всі", в своем клипе собрал большое количество звезд украинского шоу-бизнеса. В видеоработе снялись селебрити разных поклонений: легендарный певец Павел Зибров, ведущий Владимир Остапчук, певицы Оля Цибульская, Анастасия Приходько, Наталья Могилевская, тиктокер Олег Машуковский и многие другие.

Как и любая творческая работа клип вызвал у публики разные эмоции. На YouTube слушатели и зрители оставили десятки положительных отзывов, но и не обошлось без хейтеров.

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Мы собрали пять хейтерских комментариев и попросили Геннадия (настоящее имя певца – Ред.) ответить на них. И вот, что получилось.

Комментарий № 1

"Смешанные эмоции после просмотра клипа. В один момент даже захотелось уйти в пляс, но с другой стороны – немного смешно на это смотреть. Наш шоубиз просто никогда не выйдет на мировой уровень с таким творчеством", – пишет слушатель.

Скриншот: YouTube

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Ответ Gena VITER

В ответ на этот комментария артист говорит, что не стоит сдерживать себя – если хочется плясать, надо плясать. А по поводу колкости насчет "мирового уровня" Gena говорит следующее:

Вырвемся! Мы и так лидеры! Другое дело, что есть такое понятие, как ментальность. И кому-то музыка эта "заходит", и понятна, кому-то нет. Я знаю тысячи людей за рубежом, которые под наши треки веселятся, радуются и говорят обратное – нам бы вашу музыку и ваше настроение! Верка Сердючка тому подтверждение! Ну, и давай говорить правду, когда выпьешь, под что ты будешь танцевать? Под Rammstein? Или под песню зажигаем, если больше 30? – комментирует Gena.

Gena VITER / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Комментарий № 2

"Какая отвратительная х*ень из 90-х! Праздник отсутствия вкуса, праздник восхитительной бездарности и самолюбования. Жесть!" – пишет комментатор.

Скриншот: YouTube

Ответ Gena VITER

Певец с юмором ответил пользователю Сети, отметив, что мода циклична и все новое – это хорошо забытое старое.

Это не хр*нь из 90-х. Это шутка из 90-х. Мода вообще вещь цикличная. Надо просто набрать полную грудь воздуха и дышать ею, не оглядываясь на какие-то стереотипы. И знаешь, когда человек рассуждает о вкусе и его отсутствии с таким негативом, то возникает вопрос: а чего ж нет твоей фотографии на аватарке, дорогой друг? – интересуется Gena VITER у хейтера.

Gena VITER / Фото: instagram.com/genaviter_official

Комментарий № 3

"Пенсионеры идут на факультет TikTok", – написал пользователь YouTube.

Скриншот: YouTube

Ответ Gena VITER

По словам Геннадия, абсолютно не важно, сколько вам лет, и высшее образование можно получить в любом возрасте. Да и в TikTok разобраться не так просто.

Любое разумное движение — это жизнь. Павел Николаевич Зибров яркое тому подтверждение. Многоуважаемый мною взрослый человек, который много достиг. Профессиональный музыкант, который умеет отрываться и делать вещи, привлекающие внимание и вызывающие уважение у людей. Он многим молодым даст фору. И скажи, если бы, вдруг, твои родители решили заниматься TikTok, ты на них смотрел бы с осуждением? И говорил бы, что это "олдскульно"? Ну, посмотрим на тебя через несколько десятков лет, – ответил артист.

Павел Зибров, кадр из клипа Gena VITER "Больше 30" / Фото: Скриншот из YouTube

Комментарий № 4

"А теперь представьте, что тут не маломальские медиаличности, а ноунеймы. Поймали кринж и "бу-э-э-э"? Тут бы и четырех просмотров не было", – пишет хейтер.

Скриншот: YouTube

Ответ Gena VITER

Спасибо за лестный комментарий. Ну, каким-то ж образом, мой юный друг, тебя ж сюда занесло. Каким-то Витером. Ты высказал свою эмоцию. Ты считаешь, что если бы тут были люди без имени, то глобально никто бы не смотрел. Может и не смотрели. Но я ж такое не снимал. Была четко поставлена задача. Были мои друзья, кардинально разные и каждый по-своему прекрасен. Задача была, чтобы в каждом персонаже тот или иной человек увидел себя, своих близких и улыбнулся. Я считаю, нам это удалось, – уверяет Gena.

Gena VITER / Фото: instagram.com/genaviter_official

Комментарий № 5

"Gena Clitor накрутил комментариев в духе Nice, Wow, Ok, но все еще бездарно пытается в певца. Геночка, продюсируйте" – написал острый комментарий один из зрителей.

Скриншот: YouTube

Ответ Gena VITER

Ответ артиста оказался не менее острым и колким. По словам Геннадия, для того чтобы быть хорошим артистом, нужно знать азы шоу-бизнеса, в том числе и продюсирования.

Gena Viter поет не свои истории, а истории людей с которыми он постоянно пересекается на съемках, концертах. И это и есть самая настоящая эмоция, которая трогает или нет. Но здесь нет бездушной истории. Тут все зависит от восприятия человека. И ты, видимо, очень плохо ознакомлен с моей биографией и творчеством, раз неправильно написал мою фамилию. Ой, сорри. Или это ты представился в комментарии и местоимение "я" пропустил после слова Гена? :) – ответил артист.

Напоследок Gena VITER поблагодарил всех, кто оставил комментарии под его клипом.

Благодарю всех, кто оставил и еще оставит свои комментарии под новым видео "Больше 30". Одни мотивируют меня, другие стимулируют быть еще ярче и заметнее, чтобы вызывать у вас эмоцию, ту или иную. Спасибо, что посмотрели и потратили самое дорогое, что у вас есть – ваше время. Ценю, – прокомментировал артист.

Смотрите клип Gena VITER "Больше 30"

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