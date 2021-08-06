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Собчак ответила хейтерам, которые называют ее некрасивой: Ох**нной по жизни быть лучше, чем на фото

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
6 августа, 12:50
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Мастер сарказма и самоиронии Ксения Собчак затронула тему, которая часто волнует ее подписчиков. Звезде нередко пишут о том, что она плохо получается на фото
Ксения Собчак призналась, считает ли себя фотогеничной
Ксения Собчак призналась, считает ли себя фотогеничной / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Светская львица и блогер Ксения Собчак, которая ранее надела кольцо за 185 тысяч гривен, заявила, что ее сильной стороной является не красота, а энергия. По мнению телеведущей, в реальной жизни мало кто может конкурировать с ней по харизме, которую она излучает.

В новом посте в Instagram Ксения Собчак опубликовала фото свое селфи в круглых очках и рассказала, что думает о своей внешности.

Меня многие ругают за фото. Мол, некрасивая, "странное лицо". Я всегда знала про себя, что я "беру" не красотой, а общением, энергией. Всю жизнь я слышу от людей чудовищное: "в жизни вы гораздо лучше, чем на экране" , и я знаю, что фотогеничность – не мой конек. А вот энергетика и личный контакт – тут мало кто мне может составить конкуренцию (сорри за нескромность). Надо просто принимать и то, что дано, и то, что не дано. Но может быть ох**нной (и ох**вшей) по жизни лучше, чем о**нной всего лишь на фотографии? – написала Ксения Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Впрочем, в ответ на свои размышления о собственной красоте и отсутствии фотогеничности, Ксения Собчак получила массу комплиментов о своей внешности.

  • "Очень печально, что люди так пишут. Я в шоке от негативных комментариев русской аудитории по поводу внешности. Для любого среднестатистическекого да и не только европейца и американца вы – красотка. И они будут стараться такую красивую девушку заполучить. А у нас сразу "фу лицо странное"
  • "Ксения, восхищаюсь вами! И считаю вас красивой"

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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