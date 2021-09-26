Gena VITER дотепно відповів хейтерам і розвінчав міфи про вік

Gena VITER відповів на негативні коментарі хейтерів / Фото: instagram.com/genaviter_official

Gena VITER, який дав поради учасникам "Співають всі", в своєму кліпі зібрав велику кількість зірок українського шоу-бізнесу. У відеороботі знялися селебріті різних поклонінь: легендарний співак Павло Зібров, ведучий Володимир Остапчук, співачки Оля Цибульська, Анастасія Приходько, Наталія Могилевська, тіктокер Олег Машуковскій і багато інших.

Як і будь-яка творча робота кліп викликав у публіки різні емоції. На YouTube слухачі і глядачі залишили десятки позитивних відгуків, але і не обійшлося без хейтерів.

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Ми зібрали п'ять хейтерських коментарів і попросили Геннадія (справжнє ім'я співака – Ред.) відповісти на них. І ось, що вийшло.

Коментар № 1

"Змішані емоції після перегляду кліпу. В один момент навіть захотілося почати танцювати, але з іншого боку – трохи смішно на це дивитися. Наш шоубіз просто ніколи не вийде на світовий рівень з такою творчістю", – пише слухач.

Скріншот: YouTube

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Відповідь Gena VITER

У відповідь на цей коментар артист каж, що не варто стримувати себе – якщо хочеться танцювати, треба танцювати. А стосовно шпильки щодо "світового рівня" Gena каже наступне:

Вирвемося! Ми і так лідери! Інша справа, що є таке поняття, як ментальність. І комусь музика ця "заходить", і зрозуміла, комусь ні. Я знаю тисячі людей за кордоном, які під наші треки веселяться, радіють і говорять зворотнє – нам би вашу музику і ваш настрій! Вєрка Сердючка тому підтвердження! Ну, і давай говорити правду, коли вип'єш, під що ти будеш танцювати? Під Rammstein? Або під пісню запалюємо, якщо більше 30? – коментує Gena.

Gena VITER / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Коментар № 2

"Яка огидна хр*нь з 90-х! Свято відсутності смаку, свято чудової бездарності і самозамилування. Жесть!" – пише коментатор.

Скріншот: YouTube

Відповідь Gena VITER

Співак з гумором відповів користувачеві Мережі, зазначивши, що мода циклічна і все нове – це добре забуте старе .

Це не хр*нь з 90-х. Це жарт з 90-х. Мода взагалі річ циклічна. Треба просто набрати повні груди повітря і дихати нею, не озираючись на якісь стереотипи. І знаєш, коли людина розмірковує про смак і його відсутність з таким негативом, то виникає запитання: а чого ж немає твоєї фотографії на аватарці, любий друже?- цікавиться Gena VITER у хейтера.

Gena VITER / Фото: instagram.com/genaviter_official

Коментар № 3

"Пенсіонери йдуть на факультет TikTok", – написав користувач YouTube.

Скріншот: YouTube

Відповідь Gena VITER

За словами Геннадія, абсолютно не важливо, скільки вам років, і вищу освіту можна отримати в будь-якому віці. Та й в TikTok розібратися не так просто.

Будь-який розумний рух – це життя. Павло Миколайович Зібров яскраве тому підтвердження. Вельмишановна мною доросла людина, яка багато досягла. Професійний музикант, який вміє відриватися і робити речі, що привертають увагу і викликають повагу у людей. Він багатьом молодим дасть фору. І скажи, якби, раптом, твої батьки вирішили займатися TikTok, ти на них дивився б з осудом? І говорив би, що це "олдскульно"? Ну, подивимося на тебе через кілька десятків років, – відповів артист.

Павло Зібров, кадр з кліпу Gena VITER "Больше 30" / Фото: Скріншот з YouTube

Коментар № 4

"А тепер уявіть, що тут не бодай якісь медіаособистості, а ноунейми. Спіймали крінж і" бу-е-е-е"? Тут би і чотирьох переглядів не було", – пише Хейтер.

Скріншот: YouTube

Відповідь Gena VITER

Дякую за утішний коментар. Ну, якимось ж чином, мій юний друєе, тебе ж сюди занесло. Якимось Вітером. Ти висловив свою емоцію. Ти вважаєш, що якби тут були люди без імені, то глобально ніхто б не дивився. Може і не дивилися. Але я ж таке не знімав. Була чітко поставлена задача. Були мої друзі, кардинально різні і кожен по-своєму прекрасний. Завдання було, щоб в кожному персонажі та чи інша людина побачила себе, своїх близьких і посміхнулася. Я вважаю, нам це вдалося, – запевняє Gena.

Gena VITER / Фото: instagram.com/genaviter_official

Коментар № 5

"Gena Clitor накрутив коментарів в дусі Nice, Wow, Ok, але все ще бездарно намагається в співака. Геночко, продюсуйте" – написав гострий коментар один з глядачів.

Скріншот: YouTube

Відповідь Gena VITER

Відповідь артиста виявився не менш гострою і колючою. За словами Геннадія, для того щоб бути хорошим артистом, потрібно знати ази шоу-бізнесу, зокрема і продюсування.

Gena Viter співає не свої історії, а історії людей з якими він постійно перетинається на зйомках, концертах. І це і є сама справжня емоція, яка зворушує чи ні. Але тут немає бездушної історії. Тут все залежить від сприйняття людини. І ти, мабуть, дуже погано ознайомлений з моєю біографією і творчістю, раз неправильно написав моє прізвище. Ой, соррі. Або це ти представився в коментарі і займенник "я" пропустив після слова "Гена"? :) – відповів артист.

Наостанок Gena VITER подякував усім, хто залишив коментарів під його кліпом.

Дякую всім, хто залишив і ще залишить свої коментарі під новим відео "Більше 30". Одні мотивують мене, інші стимулюють бути ще яскравішим і помітнішим, щоб викликати у вас емоцію, ту чи іншу. Спасибі, що подивилися і витратили найдорожче, що у вас є – ваш час. Ціную, – прокоментував артист.

Дивіться кліп Gena VITER "Більше 30"

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