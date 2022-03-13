Главный психолог войны! ТОП-фактов о Евгении Карасе, после речи которого, вы спокойно ложитесь спать

Биография общественного деятеля Евгения Карася. / Фото: Скриншот из YouTube, Украинская Википедия/FB

Мы продолжаем рассказывать вам о новых звездах Украины, которые ежедневно нас успокаивают, дарят порцию позитива и веры в лучшее будущее. За эти восемнадцать дней войны кумирами украинцев стали, в частности глава Николаевской ОГА Виталий Ким и советник президента Алексей Арестович.

Сегодня мы опубликуем факты еще одного краша Украины, который также ежедневно показывает нам картину реальности и в то же время дает дозу успокаивающего – Евгений Карась.

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Кстати, он и сам не подозревал, что станет знаменитым и его будут слушать тысячи людей и выражать слова благодарности и поддержки. Однако, имеем то, что имеем

/ Фото: Facebook

О Евгении Карасе известно не много фактов, ведь он не публичная персона и не любит говорить о себе. Но все же мы кое-что нашли для вас интересное из его биографии.

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Начало общественной деятельности

Евгений Карась родился 14 ноября 1987 в Киеве. В 2011 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Там Женя изучал философию.

С 2012 по 2014 год Евгений Карась работал помощником парламентского депутата Андрея Ильенко от партии "Свобода".

Еще в студенческие годы Карась проявлял свою общественную позицию. Так, он участвовал в акциях протеста против застройки сквера возле Гостинного двора на станции метро "Контрактовая площадь". Кстати, на тот момент Женя являлся членом общественной организации С14.

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/ Фото: скриншот

После организации акции протеста на одной из строительных площадок за активистами было установлено наблюдение. Члены С14 захватили одного из сотрудников СБУ, следившего за ними. Об этом сообщил Евгений Карась, против которого впоследствии возбудили уголовное дело за организацию беспорядков на одной из стройплощадок.

Участие на Евромайдане

В 2013 году Евгений Карась активно участвовал в Революции Достоинства – на стороне протестующих. Он был одним из руководителей захвата здания КГГА и Дома профсоюзов. Позже его назначили комендантом КГГА.

Во время Революции Достоинства против Евгения Карася было возбуждено уголовное дело по факту пыток полицейских. А вот после победы Евромайдана ранее открытое уголовное дело против Карася за организацию беспорядков закрыли.

/ Фото: скриншот

Война на востоке Украины

Когда начались боевые действия на Донбассе, Евгений вступил в батальон "Киев-2". Он дежурил на блокпосте в районе Волновахи и занимался обнаружением пророссийских функционеров. Позднее Карась занялся разведкой и антидиверсионными мерами в составе батальона "Гарпун".

В ноябре 2018 года Россия наложила именные санкции на украинских деятелей и оконфузилась. Кремль перепутал лидера праворадикальной организации С14 Евгения Васильевича Карася с его тезкой – Евгением Валерьевичем Карасем, владельцем художественной галереи в Киеве, и ввела их против последнего. В декабре того же года список обновили и так сказать исправили ошибку.

/ Фото: скриншот

В январе 2019 года Евгений был заочно арестован Басманным судом Москвы за нападение на российское посольство в Киеве в 2016 году. Сам Карась отвергает свое участие в мероприятии, называя Россию "криворукими террористами".

А вот о личной жизни Евгения Карася так и неизвестно. Кстати, Евгений ведет страницу в Telegram-канале. Также у него есть собственный YouTube-канал.

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