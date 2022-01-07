Голая Бритни Спирс показала прелести на фото

Бритни Спирс позировала голой на фото / Фото: instagram.com/britneyspears

В новом году Бритни Спирс продолжает активно вести свою страничку в Instagram. Накануне праздника певица поделилась нежным роликом со своими подросшими сыновьями 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом.

Но любит поп-дива и откровенный контент. Так, в своем аккаунте Спирс опубликовала фото, где она совершенно голая позирует на камеру.

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Скриншот – instagram.com/britneyspears/

Самые интимные участки тела знаменитость прикрыла смайликами в виде цветочков и сердечек.

Свободная женская энергия никогда не чувствовала себя лучше, – написала под обнаженным фото поп-дива.

Скриншот – instagram.com/britneyspears/

Что по этому поводу думают поклонники и поддерживают ли Бритни Спирс, неизвестно. Ведь певица закрыла комментарии к публикациям, поэтому свое мнение им пришлось оставить при себе. Но за несколько часов публикация успела собрать больше 1,5 миллионов лайков.

Бритни и ранее публиковала достаточно откровенные снимки и видео в своем Instagram-аккаунте. Похоже, что таким образом звезда пытается показать свою независимость после освобождения от опеки отца, которая длилась целых 13 лет.

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Жениха певицы фитнес-инструктора Сэма Асгари такое поведение возлюбленной тоже совсем не смущает. Напомним, что в прошлом году мужчина сделал Бритни предложение и они обручились.