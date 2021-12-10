Голая и в снегу Лобода представила новый сингл ЗанесLo (видео)

LOBODA представила новый сингл / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Новогодним, как его называет сама Лобода, синглом она поделилась минувшей ночью. Певица опубликовала трек "ЗанесLo" на своей странице в Instagram, а также песню можно послушать на всех цифровых площадках.

На обложке сингла, конечно, сама Света, которую украинцы чаще всего слушали в этом году. Исполнительница снялась обнаженной, "укутанной" снегом.

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LOBODA – ЗанесLo слушать онлайн:

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Для песни "ЗанесLo" LOBODA сняла также и клип, но когда его увидят поклонники певицы – остается загадкой. Ранее Светлана Лобода запостила в соцсети бэкстейдж со съемок видео, для которого она надела золотой боди.

Лобода в откровенном боди снялась для рекламы нового сингла / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Награда в Украине

Накануне в Киеве прошла ежегодная премия "Музична платформа", где Светлана Лобода получила награду в категории "Лучшая песня 2021 года" за трек "moLOko".

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Певица также приняла участие в праздничном концерте, который покажут на телеканале "Украина" в новогоднюю ночь.

Напомним, что в этом году LOBODA впервые дала интервью Маше Ефросининой. В беседе артистка рассказала о концертах в нашей стране, новом мужчине, изменах бывшего мужчины и непростых отношениях с Нателлой Крапивиной.