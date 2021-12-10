Гола та в снігу Лобода представила новий сингл ЗанесLo (відео)

LOBODA представила новий сингл / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Новорічним, як його називає сама Лобода, синглом вона поділилася минулої ночі. Співачка опублікувала трек "ЗанесLo" на своїй сторінці Instagram, а також пісню можна послухати на всіх цифрових майданчиках.

На обкладинці синглу, звичайно, сама Світлана, яку українці найчастіше слухали цього року. Виконавиця знялася оголеною, "закутаною" снігом.

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LOBODA – ЗанесLo слухати онлайн:

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Для пісні "ЗанесLo" LOBODA зняла також і кліп, та коли його побачать шанувальники співачки – залишається загадкою. Раніше Світлана Лобода запостила у соцмережі бекстейдж зі зйомок відео, для якого вона одягнула золоте боді.

Лобода у відвертому боді знялася для реклами нового синглу / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нагорода в Україні

Напередодні в Києві відбулася щорічна премія "Музична платформа", де Світлана Лобода отримала нагороду у категорії "Найкраща пісня 2021 року" за трек "moLOko".

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Співачка також взяла участь у святковому концерті, який покажуть на телеканалі "Україна" у новорічну ніч.

Нагадаємо, що цього року LOBODA вперше дала інтерв'ю Маші Єфросініній. У розмові артистка розповіла про концерти в нашій країні, нового чоловіка, зради колишнього і непрості стосунки з Нателлою Крапівіною.