Голливудский фильм или дешевая реклама? В Сети раскритиковали первое промо Холостяк-12 (голосование)

Вышел первый промо-ролик Холостяк-12 / Фото: Instagram
И хотя сезон с Александром Топольским еще не вышел, актер и бизнесмен уже успел покорить сердце украинских зрительниц. Недавно горячий холостяк показал торс, что очень порадовало женскую аудиторию.
Сегодня наконец-то создатели проекта представили зрителям первый промо-ролик 12 сезона проекта "Холостяк". Его опубликовали на официальной странице реалити в Instagram.
В комментариях под роликом мнение аудитории насчет такого трейлера к проекту разделилось. Одна часть фолловеров решила, что промо сделано по-голливудски и расхвалили команду проекта за старания.
- "Класс"
- "Прям мурашки по телу побежали"
- "Мне очень нравится сама съемка, по-голливудски"
- "Классно! Вау!"
А вот другая часть комментаторов сочли такую презентацию нового сезона смешной и нелепой. По их мнению, ролик получился похожим на рекламу, а Александр Топольским – слишком кукольным.
- "Как пластиковый кен"
- "Почему мне так смешно от этого ролика"
- "Одной мне смешно как он бежит? Будто фантастический боевик"
- "Это очень смешно, честно!"
Действительно, качество съемки и картинка вышли просто огонь, а вот идея...Как вы считаете?
Раньше мы писали, что публикует в своем Instagram новый участник "Холостяк" Алекс Топольский.