Голливудский фильм или дешевая реклама? В Сети раскритиковали первое промо Холостяк-12 (голосование)

Вышел первый промо-ролик Холостяк-12 / Фото: Instagram

И хотя сезон с Александром Топольским еще не вышел, актер и бизнесмен уже успел покорить сердце украинских зрительниц. Недавно горячий холостяк показал торс, что очень порадовало женскую аудиторию.

Сегодня наконец-то создатели проекта представили зрителям первый промо-ролик 12 сезона проекта "Холостяк". Его опубликовали на официальной странице реалити в Instagram.

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В комментариях под роликом мнение аудитории насчет такого трейлера к проекту разделилось. Одна часть фолловеров решила, что промо сделано по-голливудски и расхвалили команду проекта за старания.

"Класс"

"Прям мурашки по телу побежали"

"Мне очень нравится сама съемка, по-голливудски"

"Классно! Вау!"

Скриншот

А вот другая часть комментаторов сочли такую презентацию нового сезона смешной и нелепой. По их мнению, ролик получился похожим на рекламу, а Александр Топольским – слишком кукольным.

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"Как пластиковый кен"

"Почему мне так смешно от этого ролика"

"Одной мне смешно как он бежит? Будто фантастический боевик"

"Это очень смешно, честно!"

Скриншот

Действительно, качество съемки и картинка вышли просто огонь, а вот идея...Как вы считаете?

Вам нравится промо-ролик "Холостяк-12"? Голливуд! Кринж!

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Раньше мы писали, что публикует в своем Instagram новый участник "Холостяк" Алекс Топольский.