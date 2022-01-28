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Голливудский фильм или дешевая реклама? В Сети раскритиковали первое промо Холостяк-12 (голосование)

Мария Коробова
28 января, 17:16
Совсем скоро состоится долгожданная премьера 12 сезона романтического шоу "Холостяк". Главным героем в этом году стал 32-летний бизнесмен Александр Топольский

Вышел первый промо-ролик Холостяк-12 / Фото: Instagram

И хотя сезон с Александром Топольским еще не вышел, актер и бизнесмен уже успел покорить сердце украинских зрительниц. Недавно горячий холостяк показал торс, что очень порадовало женскую аудиторию.

Сегодня наконец-то создатели проекта представили зрителям первый промо-ролик 12 сезона проекта "Холостяк". Его опубликовали на официальной странице реалити в Instagram.

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В комментариях под роликом мнение аудитории насчет такого трейлера к проекту разделилось. Одна часть фолловеров решила, что промо сделано по-голливудски и расхвалили команду проекта за старания.

  • "Класс"
  • "Прям мурашки по телу побежали"
  • "Мне очень нравится сама съемка, по-голливудски"
  • "Классно! Вау!"
Скриншот

А вот другая часть комментаторов сочли такую презентацию нового сезона смешной и нелепой. По их мнению, ролик получился похожим на рекламу, а Александр Топольским – слишком кукольным.

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  • "Как пластиковый кен"
  • "Почему мне так смешно от этого ролика"
  • "Одной мне смешно как он бежит? Будто фантастический боевик"
  • "Это очень смешно, честно!"
Скриншот

Действительно, качество съемки и картинка вышли просто огонь, а вот идея...Как вы считаете?

Вам нравится промо-ролик "Холостяк-12"?

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Раньше мы писали, что публикует в своем Instagram новый участник "Холостяк" Алекс Топольский.