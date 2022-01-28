Голлівудський фільм чи дешева реклама? У Мережі розкритикували перше промо Холостяк-12 (голосування)

/ Фото: Instagram
І хоча сезон із Олександром Топольським ще не вийшов, актор та бізнесмен уже встиг підкорити серце українських глядачок. Нещодавно гарячий холостяк показав торс , що дуже порадувало жіночу аудиторію
Сьогодні нарешті творці проекту представили глядачам перший промо-ролик 12 сезону проекту "Холостяк". Його опублікували на офіційній сторінці реаліті у Instagram.
У коментарях під роликом думка аудиторії щодо такого трейлера до проекту розділилася. Одна частина фоловерів вирішила, що промо зроблено голлівудською і розхвалили команду проекту за старання.
- "Клас"
- "Прям мурашки по тілу побігли"
- "Мені дуже подобається сама зйомка, по-голлівудськи"
- "Класно! Вау!"
А ось інша частина коментаторів вважали таку презентацію нового сезону смішною та безглуздою. На їхню думку, ролик вийшов схожим на рекламу, а Олександр Топольським – надто ляльковим.
- "Як пластиковий кен"
- "Чому мені так смішно від цього ролика"
- "Однією мені смішно як він біжить? Мов фантастичний бойовик"
- "Це дуже смішно, чесно!"
Справді, якість зйомки та картинка вийшли просто вогонь, а ось ідея... Як ви вважаєте? Голлівуд або крінж (почуття сорому, коли роблять сторонні, а соромно людині, яка це спостерігає – Ред.)
Раніше ми писали, що публікує у своєму Instagram новий учасник "Холостяк" Алекс Топольський.