"Голубка мира" Регина Тодоренко родила второго ребенка – СМИ

Регина Тодоренко и Влад Топалов во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Несколько дней назад Регина Тодоренко готовилась во второй раз стать мамой. Телеведущая планировала гипнороды в бассейне.

А уже сегодня, 28 июня, близкие звезды "Орла и решки" сообщили СМИ, что появление малыша не заставило долго ждать.

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Пока новоиспеченные родители официально не подтверждают рождение второго ребенка. Однако, по словам инсайдеров изданию "Стархит", у Регины Тодоренко и Влада Топалова родилась дочка.

О беременности ведущей стало известно в марте. "Голубка мира" появилась на съемках российского шоу "Маска" в обтягивающем платье телесного цвета. Такой наряд четко подчеркивал ее округлившийся живот.

О беременности Тодоренко стало известно в марте / Фото: Instagram

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Напомним, что незадолго до родов "молчаливая" телеведущая вместе с мужем и старшим сыном Майклом улетела на остров Бали. Свой отъезд Тодоренко аргументировала тем, что перед рождением ребенка ей стоит отдохнуть от дел.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном сейчас находятся на Бали / Фото: instagram.com/reginatodorenko

В это же время одесситку захейтили в Сети за молчаливую позицию касательно войны в родной Украине и призывы "к миру".

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Ранее экс-друг ведущей Коля Серга заявил, что "похоронил" Регину Тодоренко после ее циничного поступка.