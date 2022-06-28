"Голубка мира" Регина Тодоренко родила второго ребенка – СМИ

Регина Тодоренко и Влад Топалов во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Несколько дней назад Регина Тодоренко готовилась во второй раз стать мамой. Телеведущая планировала гипнороды в бассейне.
А уже сегодня, 28 июня, близкие звезды "Орла и решки" сообщили СМИ, что появление малыша не заставило долго ждать.
Пока новоиспеченные родители официально не подтверждают рождение второго ребенка. Однако, по словам инсайдеров изданию "Стархит", у Регины Тодоренко и Влада Топалова родилась дочка.
О беременности ведущей стало известно в марте. "Голубка мира" появилась на съемках российского шоу "Маска" в обтягивающем платье телесного цвета. Такой наряд четко подчеркивал ее округлившийся живот.
Напомним, что незадолго до родов "молчаливая" телеведущая вместе с мужем и старшим сыном Майклом улетела на остров Бали. Свой отъезд Тодоренко аргументировала тем, что перед рождением ребенка ей стоит отдохнуть от дел.
В это же время одесситку захейтили в Сети за молчаливую позицию касательно войны в родной Украине и призывы "к миру".
Ранее экс-друг ведущей Коля Серга заявил, что "похоронил" Регину Тодоренко после ее циничного поступка.