Гордон или MELOVIN? В шоу Маска раскроют экстравагантного VIP-гостя и это нельзя пропустить

Винова Краля появится в финале шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Появление женственной Виновной Кралив суперфинале шоу "Маска" сразу вызовет бурные аплодисменты, ведь ее костюм выглядит просто безупречно – латексный комбинезон, изысканный черный корсет, высокие каблуки и шикарная королевская шуба, украшенная искусственным соболиным мехом.

Кто именно спрятался под феерическим образом, созданным художницей по костюмам гипершоу Лесей Патокой – пока неизвестно, понятно лишь, что это настоящая современная суперзвезда.

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Винова Краля в финале шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Даже не прослушав подсказки, детективы проекта начнут предлагать свои версии, кто из знаменитостей замаскировался в этом образе. Оля Полякова увидит в Виновной Крале худощавого мужчину. По ее словам, под маской могут быть MELOVIN, Дмитрий Гордон, Артем Пивоваров или же травести-дива Монро. Да и сама героиня даст несколько нелегких подсказок о себе.

Тройка, семерка, туз. Приветствую, дамы и господа! Делайте скорее ваши ставки и "com tsu mir" в мир прихотливой фортуны. Эта игра так же увлекательна, как и гадание – заранее никто не скажет, что она несет с собой, – запутает звездных детективов таинственная Винова Краля.

Удастся ли безупречной красавице держать интригу до последнего, и кто спрятался под непревзойденным образом – зрители узнают в суперфинале любимого шоу "Маска".

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Смотрите грандиозный суперфинал шоу "Маска" в эту субботу, 25 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее сообщалось, что в спецвыпуске "Маски" появится самый скрытный персонаж (фото).