Горячая Каменских пленила зрителей Маски смелым декольте (фото)

Настя Каменских в третьем выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

Вчера вечером телеканал "Украина" показал новый выпуск самого загадочного и самого звездного шоу "Маска", в котором разоблачили еще одну знаменитость.

Взгляды зрителей были прикованы не только к фантастическим персонажам шоу, но и к новому луку звездного детектива Насти Каменских.

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Настя Каменских в новом эфире шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

Исполнительница надела для эфира пурпурное платье с декольте, которое идеально сочеталось с новым цветом волос NK.

Новый образ NK для гипершоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

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Аутфит певица дополнила ярким макияжем, сделав акцент на глаза. Хочется отметить, что такой холодный оттенок блонд Насте определенно к лицу.

В комментариях в Instagram Каменских кто-то из фолловеров даже сравнил ее с Ани Лорак.

"Ну прям Ани Лорак"

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Скриншот: instagram.com/kamenskux

"Это очень красиво"

"Очень круто"

"Цвет волос прикольный"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

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Кстати недавно в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" певец Петя Черный признался, что именно благодаря ему познакомились Настя Каменских и Потап.

По словам артиста, в то время Алексей Потапенко искал вокалистку, а у Насти был конфликт с музыкальным продюсером Эдуардом Климом. Подробнее о судьбоносном совете артиста читайте в этом материале.

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