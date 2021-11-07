Горячая Каменских пленила зрителей Маски смелым декольте (фото)

Настя Каменских в третьем выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux
Вчера вечером телеканал "Украина" показал новый выпуск самого загадочного и самого звездного шоу "Маска", в котором разоблачили еще одну знаменитость.
Взгляды зрителей были прикованы не только к фантастическим персонажам шоу, но и к новому луку звездного детектива Насти Каменских.
Исполнительница надела для эфира пурпурное платье с декольте, которое идеально сочеталось с новым цветом волос NK.
Аутфит певица дополнила ярким макияжем, сделав акцент на глаза. Хочется отметить, что такой холодный оттенок блонд Насте определенно к лицу.
В комментариях в Instagram Каменских кто-то из фолловеров даже сравнил ее с Ани Лорак.
- "Ну прям Ани Лорак"
- "Это очень красиво"
- "Очень круто"
- "Цвет волос прикольный"
Кстати недавно в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" певец Петя Черный признался, что именно благодаря ему познакомились Настя Каменских и Потап.
По словам артиста, в то время Алексей Потапенко искал вокалистку, а у Насти был конфликт с музыкальным продюсером Эдуардом Климом. Подробнее о судьбоносном совете артиста читайте в этом материале.
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