Эктору Хименесу-Браво фанатки шлют голые фото: "Приезжай прямо сейчас, я готова"

Эктор Хименес-Браво рассказал, как реагирует на нюдсы от фанаток / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Недавно Эктору Хименесу-Браво исполнилось 50 лет, но шеф-повар доказывает, что быть любимчиком женщин можно в любом возрасте.

В эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня" кулинарный эксперт рассказал о том, что получает очень много сообщений от поклонниц в социальных сетях. Многие девушки не стесняются и сразу показывают себя во всей красе.

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Шеф признается, что иногда не знает, как реагировать на такие откровенный сообщения и обнаженные фотографии в своем Direct.

Ситуация всегда складывается неоднозначная. Как мужчине, конечно, мне льстит это и вызывает интерес. Но, что касается какого толчка к действию – наоборот, это очень отталкивает, – признается Эктор.

По словам повара, для него очень важно познать свою партнершу. Эктор признается, что очень любит сохранять в отношениях с девушкой маленькую тайну.

Мне важна загадка, некая мистерия. Я хочу открывать девушку со своей стороны постепенно, понемногу узнавать друг друга. Если сразу ты все увидел, то дальше интерес в отношениях пропадает, – говорит шеф-повар.

Несмотря на то, что очень часто в своем Instagram Эктор сам публикует достаточно откровенные снимки, в отношениях он придерживается достаточно консервативных взглядов. Именно поэтому зачастую игнорирует непристойные предложения от фанаток.

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Бывают такие сообщения, особенно ночью или в праздники, когда девушки писали "приезжай прямо сейчас, я готова" и так далее. Это тоже вызывает у меня смущение, поэтому я никогда на такое не соглашался, – поделился с нами Хименес-Браво.

Самым непристойным предложением кулинар по-прежнему считает инцидент, когда девушка предложила ему лишить ее девственности.

Латиноамериканская кровь играет свою роль и Эктор может назвать себя очень страстным мужчиной, но все же старается беречь свою огонь для любимой девушки.

Занято ли сердце самого горячего шеф-повара страны и в чем главный секрет сексуальности совсем скоро в нашем эксклюзивном интервью с Эктором Хименесом-Браво для сайта "Сегодня".

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Ранее мы писали о том, что Эктор Хименес-Браво раскрыл сложные подробности своей жизни, когда пытался покончить с собой.