Эктору Хименесу-Браво – 50! Как живет и что скрывает самый горячий шеф-повар Украины

Сегодня известный шеф-повар отмечает юбилей! Рассказываем в этот день интересную историю жизненного пути и о быстром карьерном росте Эктора Хименеса-Браво

14 января Эктору Хименесу-Браво исполнилось 50 лет. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

14 января один из самых известных поваров мира, ресторатор Эктор Хименес-Браво, который делился подробностями интимной жизни, празднует 50-летие. По случаю дня рождения горячего шеф-повара мы решили рассказать о его жизни вне кулис.

Быстрый карьерный рост

Всем известно, что Эктор родился и вырос в Колумбии – городе Букараманга. Он с детства увлекался кулинарией и искусством и все благодаря маме, которая учила сына и внушала любовь ко всему прекрасному, связанного с едой.

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Эктор с матерью. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Поэтому, долго не думая, впоследствии Эктор поступил в Кулинарную академию в Боготе. После учебы он начал работать в лакшери гостиницах Колумбии. Среди них – Metrotel Royal Park, Relais Chateaux, Hoteles Royal.

В 27 лет Хименес-Браво предложили стать шеф-поваром одной из самых роскошных отелей США – Hilton Boston Back Bay в Бостоне. После этого повар начал еще больше получать предложений сотрудничества. И уже потом он начал работать в Канаде, России, на Мальдивах и т. д.

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В 2009 году Эктор приехал в Украину уже в статусе выдающегося повара. Ему предложили открыть пару заведений в пятизвездочном отеле InterContinental Kiyv, для которых он ввел свой авторский стиль и концепцию. Дальше – больше: Эктор начал продвигать еще несколько элитных ресторанов.

Через пару лет в Украине Эктор сумел стать не только крутым поваром, но и успешным бизнесменом, открывшим в Киеве собственные заведения – ресторан современной китайской кухни BAO, кондитерскую Bo. Pastry, ресторан современной вьетнамской кухни NAM.

Эктор в Украине уже 13 лет. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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Кроме того, Эктор является звездой разных кулинарных ТВ-шоу, а еще он выпустил книгу "Первая кулинарная книга", также повар активно ведет блог в Instagram, где рассказывает о кулинарии и делится лайфхаками.

В Украине Эктор уже 13 лет, за это время у него появилось много коллег, друзей, и, конечно же, фанаток. Кстати, в прошлом году он получил украинское гражданство, а вот язык ему пока не дается, хотя Эктор признавался, что хочет говорить на украинском.

Тайная личная жизнь

Эктор Хименес-Браво – это тот человек, который не очень охотно говорит о любовных делах. Каждый раз его пытались "подловить" на вопросе об избранницы, однако он постоянно в шутку отвечал или совсем пропускал мимо ушей.

Но все же фанатам удалось кое-что узнать. Так, известно, что долгое время горячий колумбиец встречался с украинкой Анной Тягун, которая руководила когда-то его кулинарной академией в Киеве. Впрочем, этот роман оказался невечным и уже в 2017 году пара разошлась. Сам Эктор отказывался комментировать причину разрыва.

Эктор Хименес-Браво и Анна Тягун. / Фото: Instagram

Через несколько лет в Сети распространились слухи, мол Эктор обрел новую любовь. Но кто же эта таинственная незнакомка и вообще существует ли она – неизвестно. Похоже, Эктор любит интриговать или же действительно не хочет делиться своим сокровенным.

Эктор не говорит о личной жизни. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Невероятная трансформация

Ранее кулинар признался, что спорт — часть его жизни, но так было не всегда. Регулярно заниматься спортом Эктор начал около шести лет назад, и то не по собственному желанию.

Эктор до и после похудения. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Как объяснял кулинар, у него возникли проблемы со здоровьем и обнаружили вторую степень ожирения! Более того, он всегда пропускал завтраки. Врачи посоветовали Хименес-Браву заниматься активной деятельностью и следить за режимом питания. Повар прислушался и результат ошеломляющий!

Напомним, сегодня еще празднует день рождения рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.