Григорий Лепс угодил в браконьерский скандал: убили даже спящую медведицу с медвежатами – СМИ

Григорий Лепс оказался замешанным в скандале / Фото: instagram.com/gvleps, https://www.1zoom.ru/

На этой неделе появилась информация о том, что в ресторане "Лесной", который принадлежит Григорию Лепсу и Эмину Агаларову, подавали гостям дичь, которую им поставляли браконьеры. Такую информацию сообщает Telegram-канал Anton S live со ссылкой на Telegram-канал ВЧК ОГПУ, где была опубликована соответствующая переписка и жуткое видео преступления (только 18+).

Лепс и Агаларов / скриншот

Как стало известно, в РФ были задержаны люди, сотрудники Прибайкалпроект ФГБУ "Рослесинфорг", которые под предлогом защиты леса, на самом деле занимались браконьерской охотой на диких животных и медведей в частности. Их взяли с поличным в момент, когда они прямо в берлоге расстреляли спящую медведицу с тремя медвежатами. В их личных телефонах также было много фото и видео незаконной охоты. Было возбуждено уголовное дело.

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Но позже у возбудивших его полицейских дело забрали решением свыше и закрыли. В итоге расследование установило, что люди, которых называли браконьерами, на самом деле жертвы, нашедшие убитых медведей в лесу. Дело закрыли, а всех причастных уволили.

Правда, в телефонах задержанных была обнаружена переписка, доказывающая, что они поставляли дичь для московских ресторанов, в частности – ресторана "Лесной", которым вместе владеют Агаларов и Лепс. По информации, это была переписка браконьера с поваром.

скриншот переписки, которую публикует ТГ-канал ВЧК ОГПУ

Детально о ситуации рассказывает блогер Anton S в следующем видео.

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Сам Григорий Лепс на обвинения не отвечал, но издание NEWS.ru приводит комментарий из ресторана о том, что все продукты они закупают исключительно на законных основаниях и могут предоставить подтверждающие документы.

Охота на медведя и употребление мяса дичи в РФ не запрещены законом. Ни с какими браконьерами ресторан не сотрудничает и браконьерство категорически осуждает,

— подчеркнули в "Лесном".

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В меню ресторана "Лесной" можно найти блюда из медведей, бобров, лосей, косуль и других диких животных.

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