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Концерт российского рэпера Басты в Одессе отменили благодаря активистам

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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1 февраля, 22:23
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В январе 2017 года Министерство культуры Украины включило российского рэпера Басту в список лиц, которые угрожают национальной безопасности
На День Валентина концерта Басты в Украине не будет
На День Валентина концерта Басты в Украине не будет / Фото: instagram.com/bastaakanoggano, Facebook Демьяна Ганула

И сегодня появилась информация о том, что концерт Басты в Одессе, запланированный на 14 февраля в ресторане "Облака", отменен.

Об этом стало известно из сообщения активиста Демьяна Ганула на странице в Facebook:

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Концерт Басты в Одессе отменен
Концерт Басты в Одессе отменен / Фото: Facebook Демьяна Ганула

Я сразу написал сообщение, в котором попросил отменить концерт, ведь Вакуленко посещал временно оккупированный Крым и выступал на концерте воссоединения в Москве. Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Узнав, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял верное решение отменить концерт. Прекрасно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию,

– написал мужчина.

Известно, что новый концерт Басты должен был пройти на День Валентина в одесском ресторане "Облака". Стоимость билетов варьировалась от 8 500 до 9 500 гривен.

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Также напомним, последние концерты Василия Вакуленко (настоящее имя артиста – прим.ред.) в Украине были в декабре 2021 года. Один из них был в Харькове, а другой в Киеве. Они также не обошлись без внимания активистов.

Артист в феврале не сможет выступить в Одессе
Артист в феврале не сможет выступить в Одессе / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Мы продолжаем следить за ситуацией.

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Баста и Украина

Напомним, ранее российский рэпер Баста выступал в оккупированном Крыму. В 2017 году ему запретили въезд в Украину за нарушение украинского законодательства при посещении полуострова. В 2020 году запрет аннулировался по истечению срока. В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины сообщили, что Баста может свободно приезжать в Украину.

Напомним, Верка Сердючка ответила Соловьеву за призывы наказать за исполнение песни про Бандеру.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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