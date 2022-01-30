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Ксения Собчак назвала новую избранницу Григория Лепса, из-за которой его бросила жена

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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30 января, 10:44
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Скандальная телеведущая рассказала, что ей известно о личной жизни певца, который развелся с женой после 20 лет брака. Как оказалось, артист больше не холостяк
Ксения Собчак рассказала о романе Григория Лепса
Ксения Собчак рассказала о романе Григория Лепса / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/gvleps

На зимних каникулах Ксения Собчак отдыхала в Куршавеле, где несколько концертов давал и Григорий Лепс, которого в декабре пьяным госпитализировали в психиатрическую клинику. На курорте блондинке удалось поближе пообщаться с музыкантом и даже расспросить у него о личной жизни!

На днях Собчак побывала в гостях у Ивана Урганта, который поинтересовался, в каком статусе артист был в Куршавеле. Ведь Собчак, вероятно, знает, потому что на новогодних праздниках провела время в компании с Лепсом.

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Но он не очень сейчас холост. Ты должен знать слухи о том, с кем он встречается. Давай так, я тебе скажу на ушко, а ты, если захочешь, расскажешь всем, – сказала Ксения Урганту, пишет "КП".

Затем телеведущая наклонилась к уху Урганта и прошептала имя потенциальной любимой Лепса. Так, Ксения Собчак назвала ведущую российского ток-шоу "Мужское/Женское" Юлию Барановскую.

С Барановской? Это какой-то странный ход, к тому же и у него, и у нее. Ну, как говорится, "Мужское/Женское", – иронически заявил Ургант.

Лепса и Барановскую подозревают в романе.
Лепса и Барановскую подозревают в романе. / Фото: instagram.com/gvleps, baranovskaya_tv

Напомним, о романе Лепса с Барановской ранее высказывалась певица Милена Дейнега. Артистка обвинила телеведущую в разводе певца с любимой Анной. По ее словам, жена артиста узнала, что он изменил ей с экс-избранницей футболиста Андрея Аршавина, и поэтому ушла от него.

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Что известно о Юлии Барановской

У Юлии Барановской есть трое детей.
У Юлии Барановской есть трое детей. / Фото: baranovskaya_tv

Юлии 41 год, она радио- и телеведущая. В 2003 году Барановская познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, с которым прожила девять лет в браке. У пары есть трое детей: Артем, Яна и Арсений.

Кстати, о разводе Григория Лепса с женой Анной Шапликовой стало известно 20 декабря 2021 года. Впрочем, какая причина этому – пара так официально и не озвучила.

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Раньше мы писали, что Ксения Собчак засветила пятую точку в бане. Из-за такой выходки звезду сравнили с экс-женой Богомолова.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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