Григорий Решетник поделился трогательным архивным фото с супругой в честь годовщины свадьбы

Григорий Решетник показал архивное фото со свадьбы / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik
Григорий Решетник, который в ноябре прошлого года в третий раз стал отцом, показал, как они с супругой выглядели 11 лет назад в день свадьбы.
Григорий трогательной подписал снимок в Instagram:
10.10.10 – незабываемый день. Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших детей! Люблю еще сильнее! И это – только начало.
На своей странице в Instagram Кристина опубликовала еще одно фото, на котором Григорий нежно ее целует.
День, который невозможно забыть! 150 гостей и счастливые мы, провели этот осенний день в любви и невероятном счастье. Любимый, второе фото – прекрасное наше продолжение! Давай не останавливаться, – подписала снимок Кристина.
Она также добавила семейный кадр с Григорием и из сыновьями – Александром, Дмитрием и Иваном.
Григорий и Кристина воспитывают троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Младший сын пары родился в ноябре прошлого года.
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