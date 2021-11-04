Хочет убрать второй подбородок – Приходько решилась на пластику из-за комплексов

Анастасия Приходько рассказала, что ей не нравится в собственной внешности / Фото: Инстаграм

Анастасия Приходько, которая недавно показала редкие фото с мужем, на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками откровенным признанием о том, что уже длительное время недовольна своим отражением в зеркале. Звезда все чаще думает об обращении к специалисту с этой проблемой.

Есть ли человек без комплексов? Я думаю нет. Вот мой комплекс – это узкие глаза и второй подбородок, с которым я борюсь всю жизнь. Комплексую из-за глаз, потому, что при любой улыбке они напрочь исчезают и их не видно. Но, когда я надеваю кимоно, я успокаиваюсь потому, что сразу вспоминаю, что мой дед японец - написала исполнительница.

/ Фото: Инстаграм

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Никакие диеты и прочие способы сбросить вес ей не помогают, ведь дело не в килограммах:

Это не жир, а генетическая особенность, – заметила Приходько.

Также Анастасия поделилась подробностями касательно изменений лица – каким образом будет это делать и к кому обратится:



Второй подбородок я буду убирать с помощью косметологов и уколов, я решилась все таки на "пластику" лица. Нет, под нож ложиться не буду, а с помощью уколов буду решать этот вопрос! Хочу избавиться от комплексов и быть для себя ещё красивее, – добавила певица и поинтересовалась у подписчиков, чем они недовольны в своей внешности.

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