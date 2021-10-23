Холостячка 2: сразу трое мужчин покинули шоу, но одному из них Злата поставила условие

Узнайте, кто покинул шоу "Холостячка-2" в шестом эфире / Фото: instagram.com/holostyakstb

В прошлом выпуске "Холостячки-2" шоу покинул полицейский Александр Борзенко, а уже в этом выпуске шоу Злата Огневич отправила домой сразу троих участников. Кто же снял "маски" перед Златой?

Кстати, маски! Не забудьте, что 23 октября на телеканале "Украина" состоится премьера второго сезона грандиозного шоу "Маска"!

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Влад Ясько

Первым, кто покинул проект еще до церемонии роз, стал самый молодой участник шоу – Влад Ясько. В этом выпуске мужчины проходили тест на детекторе лжи. Влад постоянно уходил от ответов на простые вопросы – например, готов ли он создать семью со Златой.

Мне не хочется, чтобы ты тратил свое время. Потому что ты не уверен в своих чувствах, не уверен, готов ли ты строить отношения. Я тебя уважаю и, из-за уважения к тебе, отпускаю, – говорит Злата.

Фото: скриншот видео

Винченцо Дулепа

Винченцо все время говорил Злате о своей влюбленности. Как говорит Огневич, в его словах мало искренности и много "актерской игры". Особенно заметно это стало в этом выпуске, когда Злата, Винценцо и Андрей Хвирткевич снимали видеоклип.

Энцо, ты сказал, что у тебя появилась влюбленность, но мне кажется, что только на камеру, – сказала Огневич.

Фото: скриншот видео

Роман Свечкоренко

В этом выпуске выяснилось, что Роман Свечкоренко еще не разведен с супругой. Расстались они давно, но официально еще не разведены.

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Злате не понравилось, что Роман сразу не сообщил ей, что бракоразводный процесс еще длится. Так как Огневич питает к нему симпатию, она поставила мужчине условие: он должен завершить развод, и тогда сможет вернуться на проект в любой момент.

Фото: скриншот видео

К слову, ранее Роман уже рассказал о разводе со своей супругой.

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