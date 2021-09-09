Христина Соловий впервые снялась для Playboy: Чувствую себя самобытной и красивой

Христина Соловий рассказала о съемки для Playboy / Фото: instagram.com/soloviyka

Христина Соловий, которой еще недавно приписывали роман со Святославом Вакарчуком, опубликовала фото, сделанные для Playboy. Певица предстала в белом коротком платье-комбинации с глубоким декольте. Распущенные волосы дополнили образ.

Певица гордится, что ее интервью вышло на украинском языке.

Мне 28, и я чувствую себя достаточно самобытной и красивой, чтобы позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия, – написала артистка.

Христина Соловий для Playboy / Фото: instagram.com/soloviyka

Она отметила, что ранее она получала предложения сняться для мужского журнала, но тогда не была к этому готова.

Когда я, 22-летняя "цветочек" украинской музыки (или ваш любимый эпитет), впервые получила предложение публикации откровенных фото, я испугалась. И попала в известную ловушку "а что скажут люди?". И люди неоднократно рассказывали, что им принадлежит мое тело и что я должна с ним делать, а что — нет, – написала Соловий.

Христина Соловий для Playboy / Фото: instagram.com/soloviyka

Артистка добавила, что сейчас научилась не обращать внимание на мнение других. Сейчас сама решает, что ей делать, и ей все равно на мнение других людей.

Выйти из токсического контроля общества над проявлениями моей сексуальности — это мое личное восстановление независимости. Мне 28, я чувствую себя свободной и теперь мне так все равно

Смотрите интервью Христины Соловий для "Зіркового шляху":

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