Христина Соловій вперше знялася для Playboy: Почуваюся самобутньою і красивою

Христина Соловій розповіла про зйомки для Playboy / Фото: instagram.com/soloviyka

Христина Соловій, якій ще недавно приписували роман зі Святославом Вакарчуком, опублікувала фото, зроблені для Playboy. Співачка з'явилася у білій короткій сукні-комбінації з глибоким декольте. Розпущене волосся доповнило образ.

Співачка пишається, що її інтерв'ю вийшло українською мовою.

Мені 28, і я почуваюся достатньо самобутньою та красивою, аби дозволити собі бути відвертою на фото, відео чи на сцені заради свого задоволення, – написала артистка.

Христина Соловій для Playboy / Фото: instagram.com/soloviyka

Вона зазначила, що раніше отримувала пропозиції знятися для чоловічого журналу, але тоді не була до цього готова.

Коли я, 22-річна "квіточка" української музики (чи ваш улюблений епітет), вперше отримала пропозицію публікації відвертих фото, я злякалась. І потрапила у відому пастку "а що скажуть люди?". І люди неодноразово розповідали, як їм належить моє тіло і що я маю з ним робити, а що – ні, – написала Соловій.

Христина Соловій для Playboy / Фото: instagram.com/soloviyka

Артистка додала, що зараз навчилася не звертати уваги на думку інших. Зараз сама вирішує, що їй робити, і їй все одно на думку інших людей.

Вийти з токсичного контролю суспільства над проявами моєї сексуальності – це моє особисте відновлення незалежності. Мені 28, я відчуваю себе вільною і тепер мені так байдуже.

Дивіться інтерв'ю Христини Соловій для "Зіркового шляху":

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