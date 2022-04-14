Хью Джекман показал рисунок Росомахи, который нарисовал украинский мальчик

Хью Джекман показал рисунок украинского мальчика / Фото: instagram.com/thehughjackman/

Пока некоторые путинские звезды переживают за свою карьеру и готовы нести любой бред, в который никто кроме слепых россиян не верит, западные артисты продолжают публиковать посты в поддержку Украины. Актер Хью Джекмен решил поделиться в Instagram рисунком, который нарисовал украинский мальчик.

Передайте привет моему новому (очень смелому) другу Косте. Ему 7 лет. Всего несколько часов назад он пришел в центр Unicef ​​Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию #Росомахи. Сходство поразительное, вам не кажется? – подписал голливудский актер.

/ Фото: instagram.com/thehughjackman/

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Хью Джекман успел пообщаться с маленьким украинцем по видеосвязи.

/ Фото: instagram.com/thehughjackman/

/ Фото: instagram.com/thehughjackman/

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Ранее Хью Джекман опубликовал видео с Владимиром Зеленским, в котором президент призывает мир остановить власть России и помочь нашей стране.

Напомним, на днях Микки Рурк призвал США и НАТО действовать более решительно.

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