"И просто так...": почему в Сети "разносят" финал продолжения культового сериала?

В Сети обсуждают финал "И просто так..." / Фото: Getty Images, Инстаграм And Just Like That...

Ввиду интереса наших читателей к нашумевшей киноновинке "И просто так...", делимся отзывами о финале сериала. Посмотрели сами, "прошерстили" отклики в Сети и вот что получилось (постараемся обойтись без спойлеров).

За что критикуют финал "И просто так"?

Для начала отметим, что фанаты сериала "Секс в большом городе", который впервые вышел на экраны в 1998 году, с большим нетерпением ждали выхода сиквела. Ведь так интересно было узнать, чем живут любимые героини: Кэрри, Шарлотта, Миранда и Саманта, которой, как все знают, в новом сериале не было. Но, судя по реакции зрителей, не все поклонники новинки "И просто так…" остались довольными увиденным в финале киноистории.

Главные героини "И просто так..." / Фото: Инстаграм And Just Like That...

Критика поведения Миранды и Че Диас как самый "ненавистный" персонаж

В финале многие оказались недовольны поведением Миранды, которая безоглядно влюбилась в небинарного стендап-комика Че Диас . В предыдущих сериях многие были возмущены тем, как быстро Миранда смогла отказаться от многолетней истории с мужем, как бесчувственно сказала Стиву, что хочет развода. В финале она и вовсе добьет поведением, которое совершенно не присуще мудрой Миранде из сериала прошлых лет. Чтобы обойтись без спойлеров, скажем только, что Че Диас подтвердит репутацию "самого ненавистного" персонажа, судя по упоминаниям в СМИ и по откликам среди зрителей.

"Мистический" момент с Бигом и "отмена" Криса Нота

Зрители "И просто так..." наслаждались возвращением мистера Бига в шоу в первой серии. Но недолго музыка играла, в той же серии персонажа "убили". В финале у Кэрри все же будет душераздирающий момент с мужем, который точно "зайдет" не всем в связи с некой "мистической" составляющей. Также многим не пришлось по нраву то, что Криса Нота в целом вырезали из финальной серии, хотя изначально эпизод был отснят с ним. Все из-за так называемой культуры отмены. Напомним, сразу несколько женщин обвинили актера в изнасиловании. И хотя еще официально ничего не доказано, Крис Нот уже лишился своего агента, нескольких ролей, рекламных кампаний и репутации в целом. Кстати, актрисы "И просто так" выступили с заявлением, в котором поддержали женщин.

Мистер Биг / Фото: Инстаграм And Just Like That...

Несоответствие ожиданий

Это абсолютная вкусовщина, ведь каждый в любимых персонажей вкладывает свои ожидания, представления о том, как должна была сложиться их жизни, куда они должны были прийти, но факт есть факт: не все довольны финалом "И просто так..." из-за того, что жизнь героинь сложилась определенным образом.

За что критикуют сериал "И просто так..." в целом?

Также стоит упомянуть, за что в целом критикуют сериал.

1. Первое и главное: отсутствие Саманты. Фанаты знали, что в новом проекте не будет Ким Кэтролл, но надеялись, что создателям удастся с ней как-то договориться.

Объяснение того, почему нет Саманты в сериале. Оказалось, во всем виноваты деньги.

Ким Кэттролл в роли Саманты / Фото: https://www.1zoom.ru/

Я сказала, что книжная индустрия в плачевном состоянии и я больше не смогу ей платить. А она в ответ уволила меня с поста подруги. Перестала отвечать на звонки. Да... она обиделась. Я считала себя ее подругой, а не банкоматом!

— говорит Брэдшоу в первой серии.

Сама актриса, кстати, регулярно лайкает в Твиттере комментарии и отзывы о том, что сериал без нее провалился.

2. Неудачная реанимация персонажей. Это тот случай, когда актрис шеймили из-за всего, что уже давно делать не принято: всех в связи с возрастом, также Миранду – из-за седых волос, Шарлотту – за фигуру, Кэрри – за наличие морщин. Интересно, заметили ли фанаты сериала, как сами изменились за годы, которые прошли после выхода сериала.

3. Наряды и образы, как у бабушек.

Кэрри Брэдшоу / Фото: Инстаграм And Just Like That...

4. Засилье актуальной повестки дня. Так, были упомянуты все меньшинства, и даже 12-летняя дочь Шарлотты Роуз просит всех называть себя Рок и использовать по отношению к себе местоимение "они". А Миранда попадает в неприятные ситуации, называя неполиткорректные слова и путает гендеры своих одногруппников.

5. Скандал с "русскими проститутками". Напомним, в небольшой сцене Кэрри и ее подруга Сима обсуждают соседку героини. Брэдшоу не понимает, как девушка в довольно юном возрасте может себе позволить настолько хорошее жилье. В итоге прозвучало: "Русская проститутка" и "Это обычное дело на рынке элитной недвижимости"

Главные героини сериала / Фото: Инстаграм And Just Like That...

Как бы там ни было, а шум вокруг сериала "И просто так..." не утихает, многие посмотрели, другие только начинают смотреть. А есть и те, кто интересуется, будет ли второй сезон. Ранее по этому поводу главный контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс подчеркнул, что возможность возвращения сериала зависит от Сары Джессики Паркер и исполнительного продюсера Майкла Патрика Кинга. Нам кажется, что продолжение не заставит себя долго ждать.

