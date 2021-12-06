"Идеальные ноги": Лолита удивила поклонников стройной фигурой

Лолита Милявская показала стройные ноги / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
58-летняя Лолита, которая недавно призналась в своих панических атаках, показала, что продолжает держать свое тело в тонусе после сильного похудения.
На конкурсе "Песня года" в Москве исполнительница появилась в обтягивающем блестящем мини-платье и на шпильках.
На своей странице в Instagram Лолита поделилась шутливым видео под их песню "По-другому", которую она исполнила с молодым артистом Коста Лакоста. В ролике певица якобы включила пожарную сигнализацию и решила сбежать.
Фанаты певицы оценили не только ее чувство юмора, но и потрясающую фигуру. Особое внимание они обратили на стройные ноги Лолиты.
- "Ничего себе. Вот это красота. А ноги то, ноги"
- "Красотка! А ножки какие великолепные"
- "Боже какие идеальные ноги"
- "Стройняшка наша!"
- "Лолочка, офигенная!!! Какая же ты стройняшка"
- "Красотка, стройняшка, шикарно выглядите!"
Многие поклонники считают, что на Лолиту повлиял развод с ее пятым супругом Дмитрием Ивановым. Именно после окончания отношений певица взялась за себя и серьезно похудела.
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