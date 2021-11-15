Это полностью парализовало меня: Адель рассказала о тяжелом разводе и резком похудении

В длинном интервью Опре Уинфри британская певица вспомнила свой болезненный развод, который вдохновил ее на новый альбом, рассказала о похудении и напряженных отношениях с отцом

Певица Адель рассказала, как спорт помог ей пережить развод / Фото: Getty Images

Исполнительница, которая накануне выхода музыкального альбома отважилась на откровенный разговор, рассказала, что новые песни будут довольно мрачные, потому что посвящены ее разводу с дирижером Саймоном Конекки, после чего у нее начались проблемы с психикой. В марте этого года пара рассталась из-за стремительной карьеры певицы – экс-супруга не устраивали ее постоянные гастроли.

Адель призналась, что испытывала "ужасающие приступы паники" после расставания. Именно это побудило ее активно заняться собой и сбросить 45 килограммов.

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Процесс развода, после которого я стала матерью-одиночкой и не видела своего ребенка каждый день – это было совсем не то, что я ожидала и полностью парализовало меня. Тогда я заметила, что не так переживаю, когда занимаюсь в спортзале, – объяснила звезда.

Расставание сподвигло певицу похудеть на 45 килограммов / Фото: YouTube

После похудения на нее посыпалось много обвинений – поклонники Адель были недовольны тем, что она якобы начала изменять себе, скидывая вес. Отвечая на вопрос об осудительной реакции публики на это, она ответила:

Я не удивлена, потому что мое тело было объектом всеобщего внимания на протяжении всей моей карьеры – я была либо слишком толстая, либо слишком худая, – сказала певица.

Адель подчеркнула, что все-равно до сих пор любит бывшего мужа. Пара по-прежнему живет по соседству в Лос-Анджелесе и продолжает воспитывать своего сына Анджело.

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Также певица сказала Уинфри, что "самой большой травмой", которую она получила в детстве, было отсутствие интереса к ней со стороны отца, который ушел из семьи, когда ей было всего два года.

У меня не было абсолютно никаких ожиданий от кого-либо из-за моего папы. Он был причиной того, что я не понимала, какого это быть в любящих отношениях, – призналась Адель.

Несмотря на то, что они не общались много лет, певица помирилась с отцом, когда он серьезно заболел. Через некоторое время он ушел из жизни.