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Это полностью парализовало меня: Адель рассказала о тяжелом разводе и резком похудении

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 14:32
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В длинном интервью Опре Уинфри британская певица вспомнила свой болезненный развод, который вдохновил ее на новый альбом, рассказала о похудении и напряженных отношениях с отцом
Певица Адель рассказала, как спорт помог ей пережить развод
Певица Адель рассказала, как спорт помог ей пережить развод / Фото: Getty Images

Исполнительница, которая накануне выхода музыкального альбома отважилась на откровенный разговор, рассказала, что новые песни будут довольно мрачные, потому что посвящены ее разводу с дирижером Саймоном Конекки, после чего у нее начались проблемы с психикой. В марте этого года пара рассталась из-за стремительной карьеры певицы – экс-супруга не устраивали ее постоянные гастроли.

Адель призналась, что испытывала "ужасающие приступы паники" после расставания. Именно это побудило ее активно заняться собой и сбросить 45 килограммов.

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Процесс развода, после которого я стала матерью-одиночкой и не видела своего ребенка каждый день – это было совсем не то, что я ожидала и полностью парализовало меня. Тогда я заметила, что не так переживаю, когда занимаюсь в спортзале, – объяснила звезда.

Расставание сподвигло певицу похудеть на 45 килограммов
Расставание сподвигло певицу похудеть на 45 килограммов / Фото: YouTube

После похудения на нее посыпалось много обвинений – поклонники Адель были недовольны тем, что она якобы начала изменять себе, скидывая вес. Отвечая на вопрос об осудительной реакции публики на это, она ответила:

Я не удивлена, потому что мое тело было объектом всеобщего внимания на протяжении всей моей карьеры – я была либо слишком толстая, либо слишком худая, – сказала певица.

Адель подчеркнула, что все-равно до сих пор любит бывшего мужа. Пара по-прежнему живет по соседству в Лос-Анджелесе и продолжает воспитывать своего сына Анджело.

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Также певица сказала Уинфри, что "самой большой травмой", которую она получила в детстве, было отсутствие интереса к ней со стороны отца, который ушел из семьи, когда ей было всего два года.

У меня не было абсолютно никаких ожиданий от кого-либо из-за моего папы. Он был причиной того, что я не понимала, какого это быть в любящих отношениях, – призналась Адель.

Несмотря на то, что они не общались много лет, певица помирилась с отцом, когда он серьезно заболел. Через некоторое время он ушел из жизни.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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