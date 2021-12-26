Идеальный папа: Пугачева показала, как Максим Галкин катается с детьми с горки (видео)

Галкин и Пугачева растрогали Сеть забавным видео с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На днях звездная пара отметила годовщину свадьбы. Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двоих детей – Лизу и Гарри, с которыми часто проводят время.

Близнецы учатся играть на музыкальных инструментах, осваивают иностранные языки, читают стихотворения и рисуют, а подписчики Галкина восхищаются смышленостью и воспитанностью детей.

Реклама

Накануне Максим Галкин показал фолловерам, как он с детьми проводит зимние каникулы.

Пилоты саней: Макс, Гарри, Лиза. Тренерская работа, выбор трассы, команды на старт: Алла, – подписал ролик артист.

Реклама

На фоне можно увидеть Аллу Борисовну, которая отдает команды юным гонщикам. Стоит ли говорить, как поклонники звездной семьи умилились этому видео.

"Отличный отец Максим Галкин! Кто бы мог подумать! Вот, берите пример, какой должен быть настоящий любящий папа!"

Реклама

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

"У них тоже жизнь как у обычных, людей! Свои радости, игры! Как приятно смотреть"

"Идеальный папа! Супер! Детям очень повезло с таким чудесным отцом!"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что Лизу и Гарри семь лет назад родила суррогатная мать. В основном воспитанием и обучением детей занимается Алла Пугачева.

Ранее Максим Галкин показала новое фото Примадонны.