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Идеальный папа: Пугачева показала, как Максим Галкин катается с детьми с горки (видео)

Инна Петрова
26 декабря, 16:44
Примадонна и ее супруг организовали идеальный досуг не только для близнецов, но и для себя

Галкин и Пугачева растрогали Сеть забавным видео с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На днях звездная пара отметила годовщину свадьбы. Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двоих детей – Лизу и Гарри, с которыми часто проводят время.

Близнецы учатся играть на музыкальных инструментах, осваивают иностранные языки, читают стихотворения и рисуют, а подписчики Галкина восхищаются смышленостью и воспитанностью детей.

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Накануне Максим Галкин показал фолловерам, как он с детьми проводит зимние каникулы.

Пилоты саней: Макс, Гарри, Лиза. Тренерская работа, выбор трассы, команды на старт: Алла, – подписал ролик артист.

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На фоне можно увидеть Аллу Борисовну, которая отдает команды юным гонщикам. Стоит ли говорить, как поклонники звездной семьи умилились этому видео.

  • "Отличный отец Максим Галкин! Кто бы мог подумать! Вот, берите пример, какой должен быть настоящий любящий папа!"

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Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

  • "У них тоже жизнь как у обычных, людей! Свои радости, игры! Как приятно смотреть"
  • "Идеальный папа! Супер! Детям очень повезло с таким чудесным отцом!"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что Лизу и Гарри семь лет назад родила суррогатная мать. В основном воспитанием и обучением детей занимается Алла Пугачева.

Ранее Максим Галкин показала новое фото Примадонны.