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Смело и дерзко: Пугачева пришла на праздник к подруге в кожаном мини (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
12 декабря, 12:10
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Алла Борисовна зажгла на вечеринке вместе с Наташей Королевой, Жасмин и другими известными певицами. Смотрите, как стильно Примадонна выглядит в черном платье
Алла Пугачева появилась на публике в мини платье
Алла Пугачева появилась на публике в мини платье / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вчера 72-летняя Алла Борисовна, брак с которой Филипп Киркоров назвал ошибкой, танцевала на дне рождения Иды Достман – супруги известного российского продюсера Александра Достмана.

Для вечера Пугачева выбрала дерзкий и стильный аутфит – короткое черное платье из кожи, чулки и высокие сапоги. Хочется отметить, что этот образ идеально подходит Алле.

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Алла Пугачева в черном мини
Алла Пугачева в черном мини / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фотографиями невероятной красотки в Instagram поделился Максим Галкин, добавив в подписи, что еле уговорил Аллу Пугачеву позировать.

Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил, – написал в соцсети супруг Примадонны.

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Образ Аллы Пугачевой сразил соцсети
Образ Аллы Пугачевой сразил соцсети / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Реакция поклонников

Не все, однако, оценили стиль Пугачевой. Помимо комментариев с комплиментами, под фото можно найти и негативную реакцию пользователей.

  • "Смешно выглядит. В 16, 17 это еще смотрится, но за 70 уже точно только посмеяться".

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Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

  • "Смешное фото для такого возраста, и сапоги ей не донести своими ножонками"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

  • "Такими темпами она скоро в ясельную группу пойдет. Перебор"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Ранее мы показывали честные селфи Аллы Пугачевой без макияжа и фотошопа.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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