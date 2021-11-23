Игра в кальмара больше не №1. Новый корейский сериал бьет рекорды Netflix

"Зов ада" - самый популярный сериал Netflix / Фото: Netflix
Netflix продолжает выпускать корейские сериалы после того, как "Игра в кальмара" стала мировым мегахитом. Так как насчет фэнтези, в котором из ниоткуда появляются темные существа, чтобы отправить людей в ад?
Еще один южнокорейский сериал в одночасье стал просматриваемым – он гораздо ужаснее и экстремальнее чем "Игра в кальмара". По данным аналитиков, "Зов ада" сейчас самый популярный в мире.
Сюжет повествует о внезапном появлении в центре Сеула трех гигантских демонов в виде дыма и пепла, которые со злостью уничтожают все, что встречается им на пути. Они приближаются к человеку, которому сверхъестественное привидение предсказало день и час смерти. Демоны разрывают его на части, а потом сжигают.
Религиозная секта "Новая правда", возглавляемая молодым и харизматичным лидером Чон Джин Су, использует ситуацию, чтобы навязать населению свои взгляды. Представители секты убеждены, что все люди являются грешниками, поэтому должны уважать закон божий – иначе их ждут ужасные наказания.
По сути, "Новое время" – жестокая группа экстремистских фанатиков, лидер которой подстрекает своих последователей к устранению противников. Но, как окажется, настоящие грешники – участники секты.
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