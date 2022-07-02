Илон Маск познакомил повзрослевших сыновей с Папой Римским (фото)

Илон Маск познакомил сыновей с Папой Римским / Фото: Wikipedia, twitter.com/elonmusk

Илон Маск редко появляется на публике вместе со своими наследниками. А после недавнего скандала со сменой пола старшего сына Ксавьера, бизнесмен избегает разговоров о них.

Молчание в социальных сетях Маск нарушил фотографией, сделанной во время визита к Папе Франциску. Вместе с изобретателем на встрече были его сыновья – Гриффин и тройняшки Кай, Дамиан и Сакс.

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Для меня большая честь встретиться вчера с Папой Франциском, – подписал фотографию в Twitter Маск.

Илон Маск с сыновья встретился с Папой Франциском / Фото: twitter.com/elonmusk

На редком фото можно заметить, как повзрослели наследники миллиардера. Стоит отметить, что сыновья растут очень похожими на своего знаменитого отца.

Под публикацией фолловеры Маска засыпали ребят тысячами комментариев. Кто-то даже отметил, что четверка братьев похожа на музыкальную группу.

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"Приятно видеть, что ваши дети с вами... это благословение!"

"Они похожи на бойз-бэнд!"

"Они похожи на The Beatles!"

Однако, как известно, никто из мальчиков пока не планирует посвящать себя музыке. Дети Илона решили пойти по стопам отца – его сыновья изучают разные отрасли науки.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал в материале о необычных именах семи детей миллиардера и их увлечениях.