Илон Маск познакомил повзрослевших сыновей с Папой Римским (фото)

Илон Маск познакомил сыновей с Папой Римским / Фото: Wikipedia, twitter.com/elonmusk
Илон Маск редко появляется на публике вместе со своими наследниками. А после недавнего скандала со сменой пола старшего сына Ксавьера, бизнесмен избегает разговоров о них.
Молчание в социальных сетях Маск нарушил фотографией, сделанной во время визита к Папе Франциску. Вместе с изобретателем на встрече были его сыновья – Гриффин и тройняшки Кай, Дамиан и Сакс.
Для меня большая честь встретиться вчера с Папой Франциском, – подписал фотографию в Twitter Маск.
На редком фото можно заметить, как повзрослели наследники миллиардера. Стоит отметить, что сыновья растут очень похожими на своего знаменитого отца.
Под публикацией фолловеры Маска засыпали ребят тысячами комментариев. Кто-то даже отметил, что четверка братьев похожа на музыкальную группу.
- "Приятно видеть, что ваши дети с вами... это благословение!"
- "Они похожи на бойз-бэнд!"
- "Они похожи на The Beatles!"
Однако, как известно, никто из мальчиков пока не планирует посвящать себя музыке. Дети Илона решили пойти по стопам отца – его сыновья изучают разные отрасли науки.
Ранее сайт "Сегодня" рассказал в материале о необычных именах семи детей миллиардера и их увлечениях.